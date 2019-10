Kate leale con lo staff: la stampa la confronta a Meghan

Kate Middleton e Meghan Markle ancora a confronto da parte della stampa britannica.

Stavolta a passare sotto la lente di ingrandimento è il rapporto delle due duchesse con il loro staff. Il Sun riporta come Kate sia stata elogiata per essere “fedele” al suo staff. A quanto pare, la duchessa di Cambridge conosce personalmente il nome dei suoi collaboratori e si prende del tempo per ascoltare i loro suggerimenti, anche e soprattutto quelli dei più giovani e da meno tempo alle sue dipendenze. Inoltre, Kate dà l’idea che, anche in caso di errore da parte dello staff, lo sosterrà sempre. Per la sua etica del lavoro, Kate è molto stimata dalla Regina Elisabetta II.

Diversa è la posizione di Meghan, della quale in questi mesi è stata lamentata una certa difficoltà a interagire con i collaboratori, che pare vengano bombardati di messaggi fin dalle 5 del mattino. Queste accuse tornano in auge dopo quelle che la duchessa di Sussex ha ricevuto per aver preso 4 jet privati nel giro di 11 giorni nel corso dell’estate - tra cui per un viaggio a Ibiza in occasione del suo compleanno e per una gita a Nizza nella villa di Elton John. Tuttavia anche Meghan - è emerso in passato - ha ricevuto attestazioni di stima da parte della sovrana.

In questa situazione, però, occorre fare i dovuti distinguo. In un certo senso, Meghan ha più libertà d’azione perché il marito, il Principe Harry, non salirà mai al trono, essendo il sesto nella linea di discendenza, dietro ai tre figli di Kate. Quest'ultima invece cerca di mantenere un rigore più aderente alla tradizione e alle consuetudini di corte, dato che sarà un giorno regina consorte e poi regina madre. In questi mesi, inoltre, alcuni esperti hanno evidenziato come alcuni attacchi a Meghan siano strumentali - e dalle pagine del Guardian sono stati definiti anche presumibilmente “ razzisti ”.

