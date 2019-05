Meghan e Kate non sono amiche: le nuove rivelazioni

Meghan Markle e Kate Middleton non sono amiche, ma per il futuro della Corona va bene così.

Come riporta l’Express, ad affermarlo è l’esperta Rhiannon Mills, che ha analizzato anche la prospettiva di una presunta frattura tra le cognate nei scorsi mesi, spesso ventilata dai tabloid britannici. La donna ha scritto il libro “Behind the Headline: the Royals with Rhiannon Mills”.

“ Se credo che Meghan e Kate non siano migliori amiche? - ha domandato Mills - Beh, sì. Hanno caratteri molto differenti. Hanno avuto vite molto diverse finora. Hanno anche futuri diversi di fronte a loro all’interno della Royal Family. Ma importa davvero in qualche modo? Di certo non sarebbero le prime cognate a non andare d’accordo […]. Penso che il problema sia nella favola che abbiamo costruito su di loro ”.

Mills fa riferimento al fatto che Meghan e Kate, insieme con il Principe Harry e il Principe William, siano stati soprannominati i Fab Four. Sicuramente i fratelli e le cognate dovranno lavorare a stretto contatto, ma questo non significa che le due donne debbano necessariamente essere amiche, tanto più che nella loro quotidianità avranno ruoli e priorità diverse. In realtà, una parte della stampa ritiene che a non andare d’accordo siano in realtà William e Harry, anche se non se ne conosce la presunta ragione.

Quel che è certo è che William e Kate sono destinati a un ruolo di primo piano: lui diventerà un giorno Re, alla morte della Regina Elisabetta II e poi del padre, il Principe Carlo, mentre lei diverrà Regina Consorte e, all’ascesa del Principe George - se sarà ancora in vita - Regina Madre. Il ramo cadetto di cui fanno parte Harry e Meghan è destinato a impegni importanti, soprattutto a carattere benefico e per vocazione, ma i sudditi vedono e vedranno i Sussex con un altro occhio rispetto ai Cambridge.

