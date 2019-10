Kate Middleton come arbitro fra Harry e William: "Ha chiesto l’aiuto di Meghan"

È agli onor di cronaca la frattura fra i rampolli di Casa Windsor. Sulla questione i tabloid inglesi hanno speso pagine e pagine di indiscrezioni per cercare di capire cosa ha spinto i duchi di Cambridge e di Sussex ha rompere ogni tipo di rapporto. Kate Middleton però, secondo le ultime voci di corridoio, non avrebbe intenzione di gettare la spugna, anzi vorrebbe cercare di aggiustare la situazione e collaborare insieme a Meghan pur di far riappacificare i due fratelli. La questione però non è affatto facile.

Secondo l’esperto Phil Dampier, in un’indiscrezione di Vanity Fair, si pensa che la Middleton sta facendo del suo meglio per ricucire i rapporti fra Harry e William. La situazione risulta più difficile del previsto anche a causa di quel documentario trasmesso in tv la scorsa settimana, in cui il duca di Sussex avrebbe affermato più volte che lui e il fratello avrebbero intrapreso due strade differenti.

Per questo motivo Kate, da dietro le quinte, sta escogitando un piano per risanare il rapporto fra i due. "Sta facendo di tutto per mettere pace tra i fratelli. Per farlo ha persino telefonato a Meghan – rivela l’esperto -. Kate è molto dispiaciuta per tutto quello che sta accadendo e crede che, con l’aiuto della Markle, si possa trovare un modo per uscire da quella empasse". Kate sarebbe persino disposta a mettere da parte i dissidi con la duchessa di Sussex pur di mettere pace in famiglia e far tornare il sorriso al cognato e al marito. E da quel che sembra la Middleton spera di sanare la frattura in vista del Remembrance Day, evento in cui i reali si mostreranno al grande pubblico.