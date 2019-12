Kate Middleton e l'amore per la natura. Sarà la prima Regina "ecosostenibile"

Sono tantissime le passioni di Kate Middleton. È una donna poliedrica, affabile e soprattutto è una duchessa a cui piace la natura e il rispetto per i suoi frutti. E poi è una donna che, con il suo solito fascino regale, si sporca molto spesso le mani, facendo traspirare un’immagine sobria e onesta, tanto da guadagnarsi l’affetto del popolo. Kate Middleton è una scout, ma cura anche le piante del suo giardino, e di recente è stata fotografata persino mentre ha tosato una pecora. A corte tutti lo sanno che la moglie di William adora stare all’aria aperta e in mezzo alla natura.

Tanto è vero che gli esperti di palazzo si sono molto spesso interrogati su dove (e quando) sia nata questa passione, ma di una cosa sono certi: quando Kate diventerà Regina sarà, di fatto, la prima sovrana ecosostenibile. Diversamente dai suoi predecessori, la duchessa da sempre, ha sviluppato un grande interesse nei problemi legati all’ambiente, un amore che conserva fin da quando era una ragazzina e che, ora, ha trasmesso anche ai suoi figli. Cresciuta a Buckleburry, nel cuore pulsante della campagna inglese, Kate Middleton fin da ragazza ha vissuto a contatto con la natura. È stata abituata a correre nei prati, ad arrampicarsi sugli alberi, e a conoscere e a rispettare Madre Natura. Come riportano diversi amici e confidenti della duchessa, la moglie di William vivendo e respirando l’aria pulita dell’entroterra inglese, ha imparato a conoscere se stessa. Ha sviluppato tante delle sue qualità che, oggi, la rendono la donna che abbiamo imparato a conoscere. Prima di tutto ha cominciato a rispettare lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni, e poi ha imparato a essere paziente e impavida. Una donna forte ma umana.

E oggi che è mamma di tre figli, Kate Middleton sta trasmettono il suo amore anche a Charlotte, George e Louis. I figli più grandi già scorrazzano felici nei parchi, lasciandoli crescere indisturbati a contatto i profumi e sapori che la terra ha da offrire.

Al di la di tutto, Kate sa quanto è importante tutelare il pianeta e tutti hanno visto la sua commozione quando, nel royal tour in Pakistan, si è commessa di fronte al ritirarsi del ghiacciaio Chiatibo. Per questo i royal watcher sono ancora più propensi a vedere la duchessa sul trono in inglese. In un periodo di grandi cambiamenti climatici, l’immagine di Kate come Regina ecosostenibile, potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo.