Kate Middleton è la mamma royal del 2019

Non è stato un anno facile per i reali inglesi, presi d’assalto da critiche feroci, scandali e gossip beceri che, inavvertitamente, hanno appannato la loro immagine di fronte al popolo. La vera punta di diamante della famiglia, colei che resta comunque il simbolo della monarchia inglese è proprio Kate Middleton (al secondo posto dopo la Regina Elisabetta, è ovvio). La moglie del principe William oltre ad essere una duchessa di moda, di stile e di regalità è soprattutto la mamma royal più apprezzata del 2019.

Lo affermano a gran voice gli esperti di corte e i membri dello staff che sono a contatto, tutti i giorni, con Kate Middleton. Viene descritta come una donna dal grande acume, ligia nei suoi doveri ma anche una donna tenera e, soprattutto, una mamma affettuosa e sempre attenta alla salute dei suoi tre figli. Una vera super-mamma di corte che si districa fra eventi di gala e incontri con associazioni benefiche, senza dimenticare di stare accanto ai suoi figli. Sì, Kate Middleton può contare anche su Maria Borrallo, tata ufficiale della duchessa, ma nonostante tutto resta una donna che non dimentica il suo ruolo che riveste all’interno della famiglia. Kate fa il possibile per essere una mamma normale: porta i bimbi a scuola, li aiuta a fare i compiti, li accudisce e li coccola, lasciandoli da solo il meno tempo possibile, così da non soffrire il distacco ogni volta che è fuori per impegni imposti dall’agenda di corte.

È una duchessa ma è anche una mamma molto presente. Gli esperti affermano che, proprio come Lady D., anche Kate ha un rapporto particolare con Loius, Charlotte e George. Non vuole commettere nessun tipo errore. Ma perché le è stato attribuito il premio di mamma dell’anno? Oltre ad essere una donna giusta e amorevole con i figli, vince questo primato proprio perché di figli ne ha tre e, ognuno di loro, ha esigenze diverse. E nulla di tutto questo è finto o artefatto. Perché le foto rubate e gli scatti ufficiali, fanno intravedere tutto l’amore che la Middleton rivolge ai suoi figli. Ha una concorrente di tutto rispetto ed è proprio Meghan Markle. Lei ha un solo figlio, almeno per ora, ma riesce comunque ad eguagliare la bravura di Kate. Anche la Markle è una mamma molto sicura ma soffre per la disparità di trattamento dei media e da tutto lo staff di palazzo. E’ comunque al secondo posto rispetto alla Middleton.