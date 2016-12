Kate Middleton e il mistero del cerotto sulla mano

Una volta sul pollice, un'altra sul dorso della mano, un'altra ancora sull'indice. I più attenti si sono accorti che Kate Middleton ha sempre un cerotto sulla mano, oppure su un dito.

Secondo il Daily Mail, è successo a febbraio, ad agosto, a novembre e a dicembre. E sembrerebbe in diverse altre occasioni. Sul mistero del cerotti della duchessa di Cambridge si stanno interrogando molti siti inglesi.

La moglie del principe William, infatti, si presenta spesso in pubblico con piccole fasce adesive color carne a proteggere ferite e abrasioni alle mani. Secondo alcuni, il fatto si deve alla sua spericolatezza nel giocare coi figli. Per altri, invece, le piccole ferite sono dovute al suo amore per i felini come ben dimostra l'incontro col gatto protagonista del film "A street cat named Bob" (A spasso con Bob) uscito in Inghilterra a novembre 2016 (il giorno dopo, infatti, Kate mostrava un nuovo cerotto).