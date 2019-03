Kate Middleton e la parola proibita che la tata reale non può pronunciare

Sin dalla nascita del piccolo George, Kate Middleton e il Principe William, hanno potuto contare sull’aiuto di Maria Teresa Turrion Borrallo. Ha 44 anni ed è la tata ufficiale dei duchi di Cambridge. Ha cresciuto George, si occupa di Charlotte e anche di Louis. La donna è una fra le più qualificate bambinaie al mondo e, per lei, è un grande onore essere al servizio della corte inglese. Secondo il magazine EL Confidencial, c’è una parola in particolare che la tata non può pronunciare di fronte agli eredi della corona.

I tre figli di Kate Middleton non possono essere chiamati con il nome di “bambini”. Questa volta però non si tratta di un altro regime imposto dalle ferree regole di palazzo, è la tata che ha l’obbligo di non rivolgersi in quel modo verso le loro altezze reali. Tutto dipende dall’istituzione che è stata impartita a Maria Teresa. Si è infatti formata nella prestigiosa scuola di Norland, da cui provengono le bambinaie più preparate di tutto il Regno Unito, molte di loro una volta che hanno terminati gli studi, finiscono per lavorare in famiglie dell’aristocrazia inglese. La scuola prevede un rigido comportamento e, tra questi, c’è la limitazione sulla parola “bambino”. Il motivo è molto semplice. La scuola ha vietato l’uso di questa parola perché può essere considerata come un segno di superiorità da parte dell’adulto, invece se viene utilizzato il nome di battesimo, si viene a instaurare una forma di rispetto, indipendente dai limiti di età.