Kate Middleton e il Principe William cercano un nuovo assistente personale

Tante sono le persone che sognano di poter lavorare al fianco dei reali inglesi. Come è stato riportato da Grazia, sembra che Kate Middleton e il Principe William, siano in cerca di un nuovo assistente personale. L’ambita posizione di lavoro però richiede quelle qualifiche ben precise.

La coppia reale ha pubblicato recentemente un annuncio di lavoro per "Coordinatore dell’agenda". Ovvero Kate e William sono in cerca di una persona che possa aiutarli a gestire i loro eventi in programma che, di giorno in giorno, aumentano considerevolmente. Secondo quanto è stato riportato, si cerca una persona competente e rapida nella gestione degli impegni. Al candidato, di cui non si fa nessuna differenza di sesso, è richiesto anche di aggiornare man mano l’agenda di Kate Middleton e consorte, fornire regolari briefing e assicurare che tutti gli eventi e gli impegni siano registrati in modo accurato. Si chiedono grande attenzioni ai dettagli, competenze tecnologiche e la riservatezza. Non è stato menzionato il salario ma si vocifera che si tratta di un lavoro poco impegnativo, solo 37,5 ore alla settimana. E c’è tempo fino al 22 luglio per candidarsi.

La scelta di richiedere una nuova assistente è voluta prettamente da Kate Middleton che, a quanto sembra, avrebbe bisogno di una mano per bilanciare la sua attività a corte e il suo ruolo di madre.