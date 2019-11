Kate Middleton ha lavorato in segreto nel reparto maternità di un ospedale di Londra

Kate Middleton è tornata a lavorare, in gran segreto, per un ospedale londinese. La consorte del Principe William ha prestato servizio nel reparto maternità del Kingston Hospital di Londra, senza che nessuno lo sapesse. Se ne saranno accorti sicuramente i piccoli pazienti e il personale ospedaliero, ma la notizia è stata ufficializzata solo a lavoro compiuto. Kate ha fatto un'esperienza di due giorni all'interno del reparto maternità dell'ospedale inglese, affiancando il personale interno.

A dare la notizia del suo breve progetto è stato il Daily Mail che, nell'edizione online, ha riportato la nota reale in cui si spiega che la duchessa " ha completato due giorni con il Kingston Hospital Maternity Unit di Londra ". Non è invece stato reso noto quale lavoro abbia svolto la moglie del principe William all'interno del reparto di maternità, ma dopo tre figli c'è da scommettere che la duchessa se la sia cavata egregiamente. Il Kingston Hospital Maternity Unit di Londra è uno dei più attivi della metropoli inglese e solo nel 2018 ha visto nascere quasi sei mila bambini, fornendo assistenza per le nascite a casa, insieme a un'unità di ostetriche tra le più richieste del Regno Unito.

La duchessa di Cambridge non è nuova agli impegni negli ospedali della Regina Elisabetta II. Kate Middleton, infatti, riveste numerosi ruoli per conto della famiglia reale, tra i quali l'incarico di patrona reale degli ospizi per bambini dell'East Angliàs. Due settimane fa la duchessa ha inaugurato il "Nook Children Hospice" a Norfolk, intrattenendosi per alcune ore con i piccoli pazienti e le loro famiglie. Anche durante il Royal Tour in Pakistan, la duchessa di Cambridge ha fatto visita, insieme a William, al Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital di Lahore, dove giocando con una paziente indossò una tiara giocattolo.