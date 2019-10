Spendig review a Buckingham Palace? Kate licenzia l'assistente

C'è aria di novità alla corte della Regina Elisabetta II, in particolare per quanto concerne l'entourage dei duchi di Cambridge. Pare che Kate Middleton abbia allontanato la sua storica segretaria dopo che questa è convolata a nozze. Sophie Agnew ha 32 anni e da ben 7 anni lavorava per la moglie di William.

Sono tante le voci che circondano questo allontanamento e in alcuni casi sono discordanti tra loro per le modalità e i tempi. Secondo alcune versioni, pare che Kate Middleton abbia allontanato Sophie Agnew appena dopo il rientro della ragazza dalla luna di miele, dopo il matrimonio con Stuart Hill, direttore di un'agenzia di assicurazioni. Altre voci, invece, affermano che Sophie Agnew sia stata allontanata dopo la scissione dei Fab Four, in quanto il suo ruolo non sarebbe più necessario.

Il licenziamento di Sophie Agnew ha colpito l'opinione pubblica inglese, in quanto la figura della ragazza è diventata familiare nel corso degli anni per chi segue le vicissitudini reali. Avvicinato da un cronista del Daily Mail, un amico della ragazza ha dichiarato: “ Sophie ha lavorato molto duramente per Kate, ha amato il suo lavoro e per questo ha fatto molti sacrifici. Tutti siamo rimasti sotto shock perché è stato totalmente inaspettato. Sembra si tratti di una estrema riduzione dei costi. ”

Così come Kate Middleton, anche Sophie Agnew è laureata alla St Andrew's in storia dell'arte. È la seconda assistente personale della moglie di William che lascia il lavoro dopo il matrimonio. La prima è stata Rebecca Deacon, che ha chiuso i rapporti con Kate Middleton nel 2017. Sophie è sempre stata vista insieme alla coppia reale anche durante i viaggi istituzionali, come quelli in Australia e in Nuova Zelanda.

The Sun Online ha provato a contattare la famiglia reale per ottenere risposte ma per il momento da palazzo nessuno ha voluto commentare la scelta di Kate Middleton che, per ora, non ha ancora rimpiazzato Sophie Agnew con un'altra assistente. Probabilmente le voci di una riduzione dei costi e di una sopraggiunta inutilità per quel ruolo non sono così infondate.