Kate Middleton è incinta di due gemelli?

Da molto tempo si rincorrono news e pettegolezzi (mai fondati) su una possibile gravidanza di Kate Middleton. Si tratterebbe del quarto figlio per la Duchessa di Cambridge ma, dal quel che sembra, la famiglia non ha problemi a regalare un altro fratello o una sorella a Charlotte, George e Louis. L’indiscrezione però che è trapelata nelle ultime ore, grazie a New Idea, se confermata, sarebbe sconvolgente. Come riportata il tabloid, pare che l’annuncio di una possibile gravidanza da parte di Kate Middleton sarebbe imminente e, per di più, la duchessa sarebbe in attesa persino di due gemelli.

A ricostruire tutti gli indizi ci ha pensato l’esperto Phil Dampier, il quale fra le pagine del tabloid, afferma che la duchessa proprio a ridosso delle vacanze di Natale annuncerà al popolo la gravidanza. Questa notizia dovrebbe non solo risollevare l’umore della Regina, provato dopo lo scandalo del Principe Andrea, ma potrebbe finalmente spostate l’attenzione dei media su argomenti più frivoli e non sui litigi di corte che ci sono fra Meghan e la Middleton. Non c’è però nessuna conferma da parte dei diretti interessati, l’esperto rivela invece tutti i dettagli più particolari. Prima di tutto a confermare le condizioni di Kate Middleton, sarebbe la rinuncia a prendere parte al viaggio in Kwait e in Oman, in cui il Principe William sarebbe volato da solo per evitare che la moglie si potesse affaticare. Ed è una cosa rara, dato che Kate ha sempre accompagnato il marito in giro nei suoi incontri. Non lo ha fatto solo quando era in dolce attesa. E poi, la destinazione attuale del Principe, sarebbe potenzialmente pericolosa dato che, il Centre For Desease Control, ha affermato che il Medio Oriente è a rischio malaria e per una donna incinta è molto pericoloso.

Lampante inoltre è stata l’assenza dalla cerimonia dei Tusk Awards, in cui Kate Middleton ha rivelato di non poter partecipare per stare al fianco dei figli. L’esperto invece è convinto che la duchessa proprio perché incinta non ha avuto le forze per prendere parte a un evento di quella portata. "Detto questo, non sarei stupito se Kate fosse incinta, dal memento che insieme al Principe William da tempo hanno deciso di allargare la famiglia – afferma l’espero -. Il principe ha sempre sostenuto le scelte della moglie, quindi farà di tutto per renderla felice. Una promessa che ha sempre mantenuto ancor prima di sposarsi". Non resta quindi che attendere i prossimi sviluppi.