Kate Middleton lancia un messaggio d'amore a William

Kate Middleton è stata l’ospite d’onore del programma televisivo per bambini più longevo del mondo, “Blue Peter”, mandato in onda dalla CBBC. Lo show si propone di avvicinare i bambini alla natura e la presenza di Kate, appassionata di piante e fiori al punto da progettare un intero giardino, non poteva essere più adeguata. Secondo il magazine Amica e i giornali inglesi durante la messa in onda la duchessa di Cambridge potrebbe aver perfino inviato un romantico messaggio in codice al marito, il principe William. Con la sua partecipazione a “Blue Peter” Kate aveva intenzione di sensibilizzare i ragazzi a rispettare l’ambiente che ci circonda, ma anche invitarli a partecipare a un concorso che prevede la presentazione di un “green project”. Il vincitore vedrà la sua idea entrare a far parte del “Back to Nature”, l’iniziativa all’interno della quale si è svolto anche il Chelsea Garden Show di maggio (che verrà riproposto a settembre).

La duchessa di Cambridge, però, non si è limitata a parlare, ma è passata all’azione, iniziando a raccogliere dei fiori. Il mazzo che ha composto e poi messo in acqua appartiene a una varietà molto particolare e profumata, la Dianthus Barbatus. Il nome scientifico non dice proprio niente. In Italia conosciamo questi fiori con il nome di Garofano dei Poeti. Ne sappiamo quanto prima. In Inghilterra, però, questo fiore viene chiamato “Sweet William”. Il magazine Amica sostiene che Kate abbia scelto questo tipo di garofano per mandare un messaggio segreto al principe William. Forse una dichiarazione d’amore dopo tutti i pettegolezzi sul presunto tradimento del duca con Rose Hanbury, la vicina di casa dei Cambridge ad Anmer Hall.