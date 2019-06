Kate Middleton manca di rispetto a Letizia Ortiz?

Kate Middleton è stata “ irrispettosa ” nei confronti di Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna?

Su Twitter molti utenti hanno segnalato come le due donne siano apparse distanti nella recente cerimonia annuale in onore dell’Ordine della Giarrettiera. A tanti il linguaggio del corpo delle due donne è sembrato evidenziare una faida, ma come stanno realmente le cose?

L’Express riporta la spiegazione di un’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, che al netto delle voci che parlano di una frattura tra Kate e Letizia, ha commentato che c’è una ragione per cui la duchessa di Cambridge non è apparsa molto amichevole durante l’evento, in particolare durante il giro in carrozza.

Pare infatti che la moglie del Principe William - che alla parata ha indossato gli orecchini che aveva Lady Diana quando sposò il Principe Carlo - detesti i giri in carrozza - obbligatori in alcune circostanze come questa - perché le provocano una brutta cinetosi. In altre parole, sarebbe stata la nausea a imporre a Kate di creare uno spazio fisico tra lei e la regina di Spagna, tanto che la duchessa sarebbe apparsa molto a disagio. Era accaduta la stessa cosa la settimana scorsa in occasione del Trooping the Colour. Inoltre, se le due donne, anche successivamente al viaggio in carrozza, sono apparse molto rigide è dovuto al fatto che entrambe rispettano un’etichetta, Letizia in particolare, che è impeccabile nelle situazioni ufficiali. È chiaro che la regina non prenderà Kate mai sottobraccio né le sussurrerà qualcosa all’orecchio, secondo l’esperta. E i sorrisi di Kate non sono affatto forzati.

Non è la prima volta che la duchessa di Cambridge viene messa, a torto, al centro di una faida. Nei mesi scorsi si è parlato a lungo di una presunta frattura tra lei e la cognata Meghan Markle. È emerso come invece le due duchesse abbiano svolto un ruolo chiave per rinsaldare i rapporti tra William e il Principe Harry, alle prese con uno screzio molto comune tra fratelli.

