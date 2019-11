Kate Middleton non partecipa a un evento di gala. La duchessa è (forse) in dolce attesa?

I riflettori sono ancora puntati sui reali inglesi e, in particolare, su Kate Middleton. Dopo che la duchessa ha fatto parlare di sé a causa di un abito di pizzo che ha indossato, di recente, a un evento ufficiale, altri rumor e pettegolezzi sul suo conto emergono grazie alla stampa inglese. E ancora una volta il Daily Mail riporta di un gossip che ha spiazzato tutti gli estimatori della corona. Kate Middleton potrebbe essere in dolce attesa per la quarta volta? Non c’è alcuna conferma in merito, ma secondo il tabloid, è un’indiscrezione che potrebbe essere fondata.

Il rumor ha già popolato diverse volte le pagine dei giornali anche se è sempre stato categoricamente smentito ma, quello che è trapelato nelle ultime ore, ha fatto molto parlare discutere. Kate Middleton insieme al Principe William, avrebbe dovuto partecipare al Tusk Awards, ma all’ultimo minuto ha annullato la sua partecipazione. Dalla nota che è stata inviata agli organizzatori dell’evento, la duchessa ha affermato che, a causa di un problema con i figli, si trova costretta a cancellare la sua apparizione. William si è recato lo stesso, ha sfoggiato il suo sorriso migliore ma non ha profetizzato parola sull’assenza di sua moglie Kate. Non è dato sapere se uno dei figli dei duchi fosse malato o meno, e soprattutto chi lo fosse fra George, Charlotte e Louis, ma gli esperti e gli scommettitori, ammettono che l’annullamento improvviso nasconde qualcosa di più. Torna ancora più insistente il pettegolezzo di una possibile gravidanza di Kate. Fa notizia la sua assenza proprio perché la duchessa non ha mai rinunciato a un evento di gala, tranne quando era in dolce attesa. Il motivo per il quale la duchessa ha dovuto declinare l’invito, pare sia legato forse a un lieve malore dovuto proprio alla gravidanza, ma fino a quando da palazzo non arrivano informazioni certe, il rumor resta tale ancora per un po’.

La sua assenza ai Tusk Awards ha fatto comunque molto discutere dato che, i duchi di Cambridge, sono sempre stati dei grandi sostenitori dell’attività benefica dell’associazione, celebre per combattere in prima linea la cura dell’ambiente e della fauna selvatica. Come hanno riportato i tabloid, la Middleton il giorno dopo la premiazione, ha invitato i vincitori dell’award a palazzo per il classico tè delle cinque, in cui si è complimentata per la vittoria e per il loro impegno verso la flora e fauna.