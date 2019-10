Kate Middleton, nuove iniziative di beneficenza

Nuovi progetti importanti per Kate Middleton.

Come riporta l’Express, la duchessa di Cambridge ha annunciato sul sito della Royal Foundation che sono previste, entro la fine dell’anno, nuove iniziative entusiasmanti. Vista la sensibilità di Kate verso l’infanzia e l’adolescenza, è probabile che il progetto riguardi i giovanissimi, l’istruzione, la salute mentale e l’autostima. Dati i progetti passati, la duchessa potrebbe rivolgere la sua attenzione anche ai senzatetto o alla questione delle dipendenze.

L’idea alla base della Royal Foundation che entusiasma Kate è la possibilità di risolvere i problemi delle persone, e di farlo anche in fretta. Per questa ragione trascorre molto tempo con esperti e professionisti in diversi campi benefici e legge molto per imparare sempre di più. Seguiranno comunque nuovi annunci sul nuovo progetto della Royal Foundation, che persegue anche il benessere dei militari e la tutela delle risorse naturali.

In questi giorni, ha destato scalpore il fatto che il Principe Harry e Meghan Markle siano stati rimossi dal sito della fondazione, come in effetti annunciato nel corso di quest’anno. Kensington Palace ha motivato questa scelta spiegando che Harry e il Principe William hanno avviato il percorso verso i ruoli differenti che dovranno assumere nella loro vita.

William è infatti destinato a diventare Principe di Galles quando il Principe Carlo salirà al trono e, alla morte di questi, ascenderà al trono lui stesso. Kate diverrà quindi Principessa di Galles prima e regina consorte poi. Se alla morte di William Kate dovesse essere ancora in vita, quando il Principe George sarà re, lei diventerà regina madre.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?