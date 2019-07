Kate Middleton è la preferita della regina? È stata la prima a infrangere il protocollo

Meghan Markle sta sicuramente rivoluzionando la vita di corte: è americana, divorziata, ex attrice, ora direttrice per un giorno della rivista Vogue. Ma la strada è stata spianata in precedenza, da una giovanissima Kate Middleton. Fu alla moglie di William che la regina Elisabetta II permise di infrangere per la prima volta il protocollo reale, come racconta un articolo sulla rivista Her.ie.

A quanto pare, la sovrana dette a Kate Middleton fin da subito il permesso di fare foto a Balmore, la residenza estiva dei monarchi inglesi. Questo in assoluto è il posto preferito della regina Elisabetta, e solitamente possono accedervi solo le persone che occupano i posti più importanti nel suo cuore. Fin dai primi mesi la sovrana cercò di far sentire Kate Middleton a suo agio: sapendo della sua passione per la fotografia, pensò che potesse essere un bel gesto, per far ambientare la giovane borghese.

“ Come donna che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, la Regina raramente abbassa la guardia, e pochissimi a parte la sua famiglia e gli amici più cari riescono a vedere la vera Elizabeth ”, ha spiegato Katie Nicholl, scrittrice ed esperta della famiglia reale inglese, nel suo libro “Kate: The Future Queen”. La regina, quindi, avrebbe sacrificato una parte della sua privacy, solo per rendere la sua futura “nipote” felice.

E chi sta già pensando che Kate Middleton abbia ricevuto questo trattamento di favore perché è la preferita, dovrà ricredersi. Secondo i più informati la regina Elisabetta II ha da poco iniziato il suo soggiorno a Balmore, in Scozia. Quest’anno ci saranno degli ospiti speciali: il principe Harry, sua moglie Meghan Markle e il piccolo Archie. Una fonte ha rivelato al The Sun che la regina Elisabetta vorrebbe sfruttare l’occasione per "consigliare" alla duchessa di Sussex come comportarsi. La sovrana non avrebbe intenzione di bacchettare nessuno, ma "il troppo storpia" e va corretto.