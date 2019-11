Kate Middleton riceve Trump senza il Principe William

Kate Middleton riveste sempre più ruoli di primo piano nella Royal Family.

Nei prossimi giorni infatti incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e lo farà in assenza del Principe William. La Regina Elisabetta II, così come riporta l’Express, ha organizzato un sontuoso banchetto con i leader dei Paesi aderenti al patto Nato per il prossimo 3 dicembre a Buckingham Palace. Kate sarà tra i membri senior della Royal Family insieme con la sovrana, il Principe Carlo, la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles e la Principessa Anna, che è Royal Princess.

Non ci saranno il Principe Harry e Meghan Markle, che hanno stabilito un periodo sabbatico della durata di sei settimane - quindi indicativamente non si mostreranno in pubblico fino all’inizio del 2020, a meno di apparire accanto alla Regina per la messa di Natale. Assente anche il Principe Andrea, che si è ritirato a vita privata per un periodo indefinito, dopo aver rilasciato un’intervista controversa alla Bbc in relazione ai suoi presunti rapporti con Jeffrey Epstein, l’imprenditore accusato di abusi e prostituzione minorile che si è suicidato in carcere lo scorso agosto.

È un’occasione speciale quella del banchetto a Buckingham Palace. Trump sta tornando nel Regno Unito dopo il suo tour di giugno per i festeggiamenti dei 75 anni dal D-Day - ossia lo sbarco in Normandia delle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale, che segnò una svolta importante nel conflitto. Tra gli invitati ci sono anche il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e molti altri.

Grande assente, accanto a Kate, sarà quindi William, impegnato in un mini-tour di quattro giorni in Medio Oriente. Il futuro Principe di Galles sarà in Kuwait e Oman dall’1 al 4 dicembre ed era già stato annunciato che la duchessa di Cambridge non lo avrebbe raggiunto, o forse l’avrebbe fatto alla fine del tour.

È la prima volta che William visita entrambi i Paesi e del suo viaggio si sta occupando il Commonwealth Office. Il Principe incontrerà bambini e giovani, leader dei governi di queste due nazioni e naturalmente organizzazioni che si occupano di opere di beneficenza. Il mini-tour cade in corrispondenza del centoventesimo anniversario dalla firma dei Treaty of Friendship tra Kuwait e Regno Unito del 1899 e rappresenterà una pietra miliare nei rapporti tra le due nazioni. Il viaggio di William e la cena a Buckingham Palace segneranno l’ultimo impegno ufficiale prima delle Feste per i membri senior della Royal Family.

