Kate Middleton ricorda l'anniversario con il Principe William

Kate Middleton affascina tutti con un meraviglioso abito di Alexander McQueen: un look del tutto regale sfoggiato durante l'evento benefico della Royal Variety Performance, lo spettacolo tenutosi presso il London Palladium. La rappresentazione prende vita ogni anno a Londra sin dal 1912: un evento davvero storico, tenutosi per la prima volta davanti a re Giorgio V e alla Regina Maria. I due gradirono profondamente lo spettacolo che venne ripetuto nel 1919 divenendo così un appuntamento fisso, un'occasione importante gestita dalla Royal Variety Charity, con una raccolta fondi utile a supportare tutti gli artisti che stanno vivendo un momento di difficoltà esistenziale, economica o fisica.

Kate e William hanno preso parte all'evento facendo le veci della Regina Elisabetta II, che detiene il patronato dell'associazione caritatevole. Durante la serata i due sono apparsi molto uniti e divertiti dallo spettacolo, sostituendo il Principe Harry e Meghan Markle, ora in pausa dagli impegni reali per sei settimane. Kate è apparsa superba in Alexander McQueen: l'abito lungo, dal taglio pulito e leggermente svasato sul fondo, era costituito da un tessuto effetto nude impreziosito da una copertura leggerissima in pizzo nero lavoratissimo. Completavano l'outfitt una scollatura a cuore, un cinturino nero e una seconda scollatura elegante sulla schiena. La duchessa di Cambridge sfoggiava un paio di orecchini di Erdem, già indossati in precedenza, e stringeva tra le mani una pochette nera in tinta con le scarpe.

La raffinatezza dell'abito non è passata inosservata e ha riportato alla memoria un altro outfitt sfoggiato da Kate e sempre creato da Alexander McQueen: il meraviglioso abito bianco del matrimonio, indossato per raggiungere il Principe William all'altare. Il pizzo della veste era stato creato manualmente dalla Royal School of Needlework, con sede a Hampton Court Palace, con la sapiente tecnica del merletto Carrickmacross. Un'arte che la maison di moda ama riproporre e che Kate ben rappresenta con la sua silhouette magra e filiforme. Secondo gli esperti, la scelta di Kate sarebbe un omaggio ai 9 anni di fidanzamento con il Principe William.

