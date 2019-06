Kate Middleton rompe il protocollo con le adorate espadrillas

Kate Middleton non sbaglia un colpo. Lo sappiamo, lo dicono tutti i giornali ed è sotto i nostri occhi il fatto che la duchessa di Cambridge sia una donna elegante, ma sobria e signorile qualunque cosa indossi. La regina Elisabetta l’ha appena nominata madrina della Royal Photographic Society per il suo impegno e la sua passione nell’arte fotografica. L’ambito riconoscimento è arrivato in contemporanea con la partecipazione della duchessa di Cambridge al workshop fotografico di Kingston, patrocinato da Action For Children, l’associazione seguita personalmente da Kate.

Tutti si sarebbero aspettati un look molto formale per l’evento, invece la duchessa ha stupito i fans ancora una volta, sfoggiando un abito low cost di &Other Stories, ampio, con stampe floreali. L’outfit è stato completato con delle espadrillas chiare che hanno attirato l’attenzione quasi più della loro proprietaria, come spiega Marie Claire. Quelle espadrillas Castañer Carina “fuorilegge” per il protocollo reale, ma ormai divenute un “must” per chi ama questo genere di calzature molto comode. Forse la regina Elisabetta avrebbe chiuso un occhio sull’abito, ma sulle espadrillas proprio no. L’uso di queste scarpe a corte ha un illustre precedente: anche Meghan Markle le scelse per camminare sul bagnasciuga durante un viaggio a Sidney, quando era incinta di Archie.

Eppure Kate ha dimostrato di saper essere regale anche con un look meno vistoso e “costruito”. La duchessa, infatti, è arrivata nella zona Sud Est di Londra rilassata e disinvolta, i capelli mossi dal vento e il viso illuminato da un paio di orecchini firmato Catherine Zoraida. Negli scatti dei fotografi sembrava lontana anni luce dai doveri di corte. Una ragazza normalissima che si ritaglia un po’ di tempo per dedicarsi a una delle sue grandi passioni, la fotografia. Arte in cui eccelle davvero.

La scelta stilistica di Kate Middleton in fatto di scarpe può sembrare azzardata, una totale caduta dai vertiginosi tacchi dell’eleganza, ma forse le cose non stanno così. Gli inglesi la amano proprio perché si presenta come una giovane donna “acqua e sapone”. Persino quando indossa i capi di Alexander McQueen la sua immagine non risulta mai inarrivabile o altezzosa. Saranno le sue origini “commoner”, o un carattere più espansivo, ma di certo la moglie del principe William comunica grande savoir faire e simpatia. Doti che l’avvicinano sempre di più al trono.