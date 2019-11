Kate Middleton, la segretaria privata lascia dopo due anni

Kate Middleton, sposa del Principe William e Duchessa di Cambridge, sembra pronta a prendere il suo braccio destro. Page Six, infatti, riporta la notizia che Catherine Quinn, segretaria privata della Middleton, è pronta a lasciare il proprio lavoro dopo due anni di servizio.

A quanto riportano le testate britanniche, non da ultimo il quotidiano Daily Mail, Catherine Quinn e Kate Middleton hanno interrotto il loro rapporto di lavoro in modo decisamente amichevole, senza brutte conseguenze, a differenza di quanto avvenuto con Sophie Agnew, che è stata licenziata dopo essere tornata dalla sua luna di miele a seguito del matrimonio con Stuart Hill, dopo ben sette anni passati al servizio della famiglia reale inglese. Un licenziamento, quello della Agnew, che spinse molti a rivalutare il titolo di tiranna ottenuto da Meghan Markle, dal momento che la stessa Middleton dimostrò di non avere riconoscenza per coloro che l'avevano servita e approfittando di un momento tanto felice come la luna di miele per dare alla donna il cosiddetto ben servito.

Non si tratta, però, del caso di Catherine Quinn. La Quinn, laureata ad Oxford, nel corso dei due anni è sempre stata accanto a Kate Middleton, aiutandola nel corretto svolgimento delle sue mansioni da Duchessa di Cambridge. Le ha ricordato ogni appuntamento o impegno preso e le è stata accanto nei primi anni del progetto di Kate Middleton di prendersi cura dei ragazzi più disagiati affinché trovassero un futuro migliore di quello che portava alla tossicodipendenza o alla criminalità come unico metodo di sopravvivenza.

Nonostante la fine del rapporto sia avvenuto senza screzi, è indubbio che l'allontanamento di Catherine Quinn appaia quanto meno sospetto, in un universo come quello dei reali inglesi in cui un incarico simile a quello svolto dalla donna nel corso degli ultimi ventiquattro mesi è di quelli che hanno una durata decisamente più lunga. A volte, addirittura, si tratta di un incarico a vita.

Quello che appare certo è che è stata Catherine Quinn a scegliere di abbandonare il fianco di Kate Middleton e il lavoro al servizio della Duchessa di Cambridge e che non è stata allontanata per volere della Royal Family. Una fonte anonima avrebbe detto, sempre al Daily Mail, che la decisione di Quinn di dare le proprie dimissioni è dovuto al fatto che la donna volesse del tempo per occuparsi di altri interessi, rispetto a quelli di seguire la futura Regina.

Adesso, dunque, non resta altro che attendere di conoscere il nome di colei che prenderà il posto lasciato vacante da Quinn e che aiuti Kate Middleton non solo coi molti appuntamenti che scandiscono le sue giornate, ma anche con la costante attenzione da parte della stampa.

