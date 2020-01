Pure la rivale Rose al compleanno di Kate?

Il prossimo 9 gennaio Kate Middleton spegnerà 38 candeline. Per giorni i tabloid hanno cercato di carpire dettagli sui preparativi per la festa di compleanno e, soprattutto, sul regalo che le farà il principe William. Secondo Vanity Fair c’è la possibilità che William e Kate stiano organizzando una fuga romantica sull’isola di Mustique. La duchessa di Cambridge è molto legata a questo angolo di paradiso situato nelle Piccole Antille, esclusivo luogo di villeggiatura estiva di tutta la famiglia Middleton. In un certo senso i festeggiamenti per i 38 anni di Kate sono iniziati domenica scorsa, quando i Cambridges e la regina Elisabetta si sono ritrovati nella chiesa di St.Mary Magdalene, a Sandringham, per la Messa.

Per la funzione religiosa Kate Middleton ha scelto un cappotto e un cappello blu di Hicks & Brown, mentre Elisabetta II ha optato per uno sgargiante outfit viola. La sovrana è ancora nel Norfolk, dove rimarrà fino al prossimo 6 febbraio per ricordare l’anniversario della morte di suo padre, deceduto proprio nella tenuta di Sandringham. Sempre secondo Vanity Fair anche il principe William e Kate Middleton starebbero trascorrendo alcuni giorni nel Norfolk, nell’amata Anmer Hall, dove avrebbero festeggiato con qualche giorno di anticipo il compleanno della duchessa insieme alla famiglia e agli amici più stretti.

Tra gli ospiti dei duchi di Cambridge non potevano mancare Carole e Michael Middleton, i genitori di Kate. Avrebbe partecipato anche uno degli amici più cari di William, Tom van Straubenzee, con la fidanzata Lucy Lanigan-O’Keeffe. Quest’ultima è un’insegnante alla Thomas’s Battersea, la scuola frequentata dai principini George e Charlotte.

Per associazione di idee il nome di Anmer Hall dovrebbe riportare alla memoria degli ammiratori della royal family una persona piuttosto importante nella vita di Kate Middleton, ovvero Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e moglie di David Rocksavage (58 anni, 23 più di lei). Ricorderete che la scorsa primavera i tabloid britannici la definirono presunta “rivale” in amore della duchessa di Cambridge e dunque sua ex amica. Non si è mai capito quanto ci fosse di vero nelle congetture su un possibile triangolo amoroso che avrebbe visto il principe William conteso tra le due nobildonne e, nello stesso tempo, pericolosamente affascinato dalla marchesa di Hanbury.

Forse si trattò di notizie senza fondamento, magari di situazioni equivocate dai giornali o da qualche possibile insider. È probabile che non riusciremo mai a saperlo con certezza. Tutto iniziò quando i tabloid si resero conto che Rose e Kate, nonostante fossero amiche da tempo e partecipassero agli stessi eventi mondani, non venivano fotografate insieme da circa 3 anni. Da quel momento esplose il gossip e nessuno è riuscì più a fermarlo. La vera sorpresa sta nel fatto che Rose Hanbury e suo marito abbiano partecipato alla Messa domenicale con Kate Middleton, il principe William e la regina Elisabetta. Come sostiene Vanity Fair Rose avrebbe seguito la royal family fino alla St. Mary Magdalene. Inoltre la marchesa e suo marito sarebbero stati ospiti dei Cambridge ad Anmer Hall per festeggiare il compleanno della duchessa.

A questo punto i casi sono due: Kate Middleton ha perdonato Rose per la presunta liaison con William (magari non si è trattato neanche di liaison, ma solo di un rischioso “avvicinamento” tra il principe e la marchesa). Oppure tra William e Rose non è mai accaduto nulla, nessuno dei due è mai stato minimamente affascinato dall’altro, dunque Kate non ha motivo di escludere l’amica con cui non ha mai litigato e dalla quale non si è mai allontanata.

Anche stavolta, purtroppo, non sappiamo dove sia la verità. L’ultima volta che Rose Hanbury ha partecipato a un evento pubblico è stata lo scorso giugno a Buckingham Palace, durante la cena in onore del presidente Donald Trump. In quell’occasione la marchesa e Kate Middleton non si sarebbero cercate neanche con lo sguardo. All’inizio del 2020, però, le cose appaiono ben diverse. Forse anche Kate ha pensato ai suoi buoni propositi per l’anno nuovo e in cima alla lista potrebbe esserci proprio la volontà di far pace con l’amica. Oppure di far sapere che non c’è mai stata alcuna guerra.