L'indiscrezione: "Kate Middleton vuole una femminuccia, ma William non è d'accordo"

Avere un fratello con cui condividere giochi, segreti, gioie e dolori è una grande fortuna. Kate Middleton lo sa bene: con Pippa ha sempre avuto un rapporto molto intenso e desidererebbe che anche la piccola Charlotte potesse provare queste stesse sensazioni con una sorella. A corte si vocifera che la duchessa di Cambridge voglia seriamente allargare la famiglia.

Kate Middleton più volte ha manifestato il suo amore per i bambini. Ogni volta che ne vede uno perde la testa, davanti a quelle manine e a quei piedini così piccoli e delicati. Anche recentemente la duchessa di Cambridge si era lasciata scappare un “ mi viene voglia di avere un altro figlio ”, dopo aver incontrato un bimbo di cinque mesi durante un’uscita pubblica.

Secondo le fonti, Kate Middleton desidererebbe avere un’altra femminuccia, una bimba che con il tempo possa diventare la fedele confidente di Charlotte. Nel frattempo il nuovo/a arrivato/a potrebbe essere anche un/a buon/a compagno/a di gioco per Louis. “ L’arrivo di Charlotte è stato particolarmente positivo per George: all’inizio era un po’ geloso, ma adesso adora la sorella. Un’altra figlia potrebbe giovare a Louis ”, ha raccontato un insider. La minore differenza di età potrebbe permettere ai due fratelli di crescere insieme e affrontare mano nella mano le varie fasi della vita, come è accaduto a George e Charlotte.

Tra gli altri motivi, ma non meno importante, Kate Middleton vorrebbe emulare la regina Elisabetta, anche lei mamma di quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Secondo il Sun ci sono grandi possibilità che possa arrivare un altro Royal baby in tempi brevi.

Ma c’è un piccolo problema, il principe William non sembrerebbe essere totalmente d’accordo. Durante le gravidanze precedenti Kate Middleton ha sofferto molto per le nausee ed è stata a lungo a letto. Con l’avanzare dell’età, gli effetti indesiderati potrebbero peggiorare e William teme per la salute della moglie. D’altronde i figli si fanno in due, e Kate dovrà rassegnarsi al fatto che non tutti i suoi sogni posso realizzarsi. Cenerentola è solo una favola.