Kate Middleton trasgredisce l'etichetta e indossa lo smalto rosso in moschea

Il principe William e Kate Middleton si trovano in Pakistan per una visita ufficiale e stanno visitando diversi luoghi importanti del Paese. I duchi di Cambridge stanno incantando il mondo con i loro look, per la maggior parte fedeli alle tradizioni del luogo. Kate Middleton sta indossando spesso gli abiti tradizionali locali, che ne esaltano la bellezza, e anche per la visita alla moschea Badshahi di Lahore ha scelto un outfit di stampo orientale.

Per la visita al luogo sacro della città pakistana, la duchessa di Cambridge ha indossato un abito tradizionale verde acqua con ricami d'oro e, come impongono i dettami religiosi, ha coperto il capo con un velo nella stessa tonalità. La tradizione locale, inoltre, prevede che ci si debba togliere le calze quando si entra in un luogo sacro come una moschea. Il principe William e Kate Middleton hanno ovviamente onorato questa tradizione. Una volta rimasti scalzi, ai piedi di William si potevano ammirare delle elegantissime calze blu in filo di Scozia mentre Kate ha optato per delle calze velate color carne. Sebbene questo non sia una scelta particolarmente regale, quello che ha maggiormente colpito dei piedi della duchessa di Cambridge è il colore del suo smalto.

L'etichetta reale impone che le principesse possano portare solo smalti di nuance sobrie ma, soprattutto, tenui, sulle loro unghie. Kate Middleton, invece, togliendo le scarpe ha svelato un'accesa tonalità rosso fuoco sulle unghie dei suoi piedi. Sulle mani, invece, Kate Middleton non ha mai trasgredito, optando sempre per tonalità neutre. Non si sa se la duchessa non fosse consapevole che si sarebbe dovuta togliere le scarpe o se la sua sia stata una scelta di stile voluta, per dare un tocco di originalità.