Katia Fanelli ingelosita da Vittorio Collina che ci prova con Vanessa

Lo scorso lunedì 8 luglio è stata trasmessa la nuova puntata di Temptation Island 6. Il terzo appuntamento tv del "docu-reality sui tradimenti", prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha visto la fidanzata Katia Fanelli vivere un momento di crisi personale, dovuto ad un videofilmato registrato all'isola delle tentazioni.

Nello specifico, Katia ha assistito ad un video che immortala le esclusive immagini di una cena consumatasi tra il suo fidanzato, Vittorio Collina, e la single Vanessa. Il fidanzato e la tentatrice sono apparsi tra loro molto complici e in atteggiamenti facilmente equivocabili. Vittorio, infatti, non ha disdegnato i grattini di Vanessa e non solo. “Ad oggi – queste ultime sono le parole riportate da Vittorio ai suoi amici d’avventura – che mi si dà l’opportunità di essere qui, ho fatto un’iniezione di autostima. E poi mi piace confrontarmi con una persona di età e di testa più matura” . E Katia Fanelli è apparsa incredula per i gesti del tutto inaspettati del suo fidanzato, che dopo la cena romantica con Vanessa, ha tentato di rubare a quest'ultima un bacio.

Katia Fanelli appare spiazzata. La reazione del web

“Sento un po’ di fastidio, ed è palese, credo – queste le parole della Fanelli –. Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Lo vedo tranquillo, comunque preso a parlare con ‘sta ragazza. Non lo vedo trattenuto. A me fa piacere, perché, come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia, non lo so…”. Ma non finisce qui. Perché dopo aver appreso che Vittorio intendeva realmente rubare un bacio a Vanessa, così come lo stesso Collina ha riportato ai suoi amici, Katia Fanelli si è detta spiazzata: “Sono spiazzata. Sono entrata qui con i dubbi, ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio. Io questo Vittorio innamorato… non era così tanto innamorato. Non me l’aspettavo. Non vedevo video, ne ho visti due e mi son bastati. Mi meraviglio di com’è lui, perché mi ha sempre dimostrato tanto”.