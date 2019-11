Katy Perry e Orlando Bloom complici ​in Egitto per i 35 anni della popstar

L'intesa tra Katy Perry e Orlando Bloom è sempre più forte. Nonostante si sappia ancora pochissimo sul loro imminente matrimonio, la coppia si è goduta una vacanza romantica ai piedi delle piramidi egizie. La popostar americana ha deciso, infatti, di festeggiare il suo 35esimo compleanno in Egitto insieme al fidanzato Orlando Bloom e alla madre di quest'ultimo, Sonia Constance Copeland, che anche lei festeggia il compleanno in questi giorni.

La coppia di divi di Hollywood ha pubblicato sui rispettivi profili social numerose fotografie che li ritraggono nei luoghi più belli dell'Egitto. Il tramonto sulle piramidi egiziane e la passeggiata notturna nel deserto a dorso dei cammelli hanno letteralmente stregato Orlando Bloom, che su Instagram ha parlato di un totale coinvolgimento. L'attore ha così confessato, osservando le piramidi: " E' come guardare fuori su tutto il cosmo, la magica atmosfera egiziana ha aperto il mio cuore per un download di amore per le mie super donne Scorpione che stiamo celebrando ".