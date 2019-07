Katy Perry gelosa di Jennifer Aniston per i messaggi con Orlando Bloom

Katy Perry sarebbe gelosa di Jennifer Aniston. È quanto riportato dal sito The Digital Wise, che racconta come la cantante di Roar abbia trovato dei messaggi che l'ex Rachel Green di Friends avrebbe mandato al fidanzato Orlando Bloom.

Jennifer Aniston e Orlando Bloom sono da sempre grandi amici, ma secondo una fonte riportata come molto vicina a Katy Perry, i messaggi che si sono scambiati in questi ultimi giorni sarebbero parsi inappropriati alla cantante che non ha perso tempo e ha chiesto a Jennifer Aniston di stare lontana dal compagno. Nessuna fonte, tuttavia, ha riportato i testi dei messaggi, per cui è difficile comprendere se questi scambi fossero davvero inappropriati e degni di un avvertimento ai danni di Jennifer Aniston.

Katy Perry e Orlando Bloom si sono fidanzati ufficialmente lo scorso febbraio, dopo una relazione di tre anni iniziata con l'incontro dopo la notte dei Golden Globes. Sebbene tra i due ci siano stati molti alti e bassi - culminati con la separazione nel 2017 - adesso paiono più legati che mai, soprattutto dopo che la sera di San Valentino Orlando Bloom ha chiesto alla cantante di sposarlo con un anello vintage sormontato da una pietra rosa.

