Keanu Reeves presenta la nuova compagna

Un evento raro, anzi, rarissimo quello che si è svolto sul tappeto rosso del "Lacma Art Film Gala". L’attore Keanu Reeves, per la prima volta dopo 35 anni, ha portato sul tappeto rosso una fidanzata.

Proprio per questa sua eccessiva precauzione, su di lui in questi anni, sono nati moltissimi gossip, come ad esempio il fatto che fosse omosessuale, cosa che lui non ha mai né ammesso né smentito, ma le foto di oggi hanno dimostrato che almeno in questo momento fa coppia fissa con una donna. E chi è la fortunata?

La fortunata, ed è proprio il caso di dirlo, si chiama Alexandra Grant ed è una famosa artista, ma soprattutto una sua grande amica da tantissimi anni. Secondo i ben informati, questa amicizia negli ultimi tempi si è trasformata in qualcosa di più profondo tanto che i due non si sono fatti problemi a stare tutto il tempo mano nella mano o a scambiarsi sguardi innamorati.

Finalmente, quindi, il divo di “Matrix” a volte così tormentato ha trovato finalmente la felicità e con una donna che tutti considerano meravigliosa. Nel suo passato tante disgrazie hanno lasciato il segno nella sua vita, dalla perdita degli amici più cari in giovane età come River Phoenix, morto per un’overdose di droga, oppure la morte della figlia che aspettava dalla fidanzata Jennifer Syme. Bimba morta all’ottavo mese di gravidanza e in seguito anche la fidanzata in un incidente d’auto. Una tragedia.

Con Alexandra, Keanu si conosce dal 2011 quando collaborò con lei ad un libro illustrato “Ode to Happines” ed in seguito nel 2016 hanno pubblicato il libro “Ombre”. Insieme hanno poi creato anche una casa editrice la “X Artists’Book”. Per lui il 2019 è stato un anno molto importante, fatto di successi lavorativi e ora anche personali. A quando le nozze?