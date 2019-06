Keanu Reeves non tocca le fan: i social lo applaudono

Keanu Reeves è sempre più protagonista nei cuori dei suoi estimatori e del web intero: l'attorem da anni sulla cresta dell'onda, non solo è apprezzato per le sue doti artistiche ma anche per la sua sensibilità. I social sono pieni di aneddoti e storie che lo riguardano, riportate da fan e colleghi, a riconferma della sua gentilezza e della sua umiltà. Ma recentemente è esploso il caso delle foto che lo vedono protagonista, immagini scattate da e con i fan, oppure da personaggi famosi. L'affascinante Keanu si concede sempre con entusiasmo ma non abbraccia mai nessuna delle donne presenti negli scatti, lasciando le mani sospese e lontane dai lor fianchi. Questo particolare è stato sottolineato da uno dei suoi innumerevoli fan che, grazie a Twitter, ha attivato un passaparola positivo e rapidissimo.

Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) 9 giugno 2019

La tecnica dell'attore non è stata creata per paura di ricevere accuse di molestie, semplicemente come gesto di galanteria e gentilezza, una prassi che Reeves riserva a tutte le figure femminili: famose e meno famose. L'attore, impegnato a promuovere l'uscita del film " John Wick: Chapter 3 — Parabellum", è da sempre al centro di un'attenzione affettuosa da parte della rete, un sentimento trasversale di cui fino a poco tempo fa era del tutto ignaro.

Non avendo social e pagine tematiche, Keanu è del tutto assente dalle piattaforme più famose, eppure le sue foto sono quelle più gettonate, in particolare quella che lo vede mangiare un panino da solo seduto sopra una panchina. A dispetto della sua immagine seria ed enigmatica, è un uomo molto solare e divertente, oltre che incredibilmente affascinante. Molto riservato nei confronti del privato, Keanu è una persona molto altruista in grado di mettere in atto piccole gentilezze, senza il bisogno di sbandierarle via mezzo stampa: come ad esempio comprare un gelato solo per autografare lo scontrino a un commesso e fan super timido.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?