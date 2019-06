Keanu Reeves protagonista in un videogioco

Keanu Reeves, all'apice della sua carriera rilanciata dal franchise legato a John Wick, non ha nessuna intenzione di mettersi dei limiti. Mentre la sua gentilezza è cosa ormai nota - come quando acquistò un gelato solo per poter fare un autografo a un fan sullo scontrino - ora l'attore ha sorpreso tutti dando il proprio volto e la propria voce a un personaggio di un videogame.

È quello che è emerso durante l'E3, la convention di Los Angeles dedicata al mondo videoludico che rappresenta la più grande manifestazione legata al mondo dei videogames sulla faccia della Terra. Nella conferenza di Microsoft, dedicata al mondo della XBOX è stato infatti presentato Cyberpunk 2077, un adventure ambientato in un mondo futuristico dove il protagonista, Samurai, deve muoversi tra associazioni criminali e personaggi che vogliono fargli del male. Ed è alla fine del trailer presentato all'expo della città degli angeli che emerge il (misterioso) personaggio interpretato da Keanu Reeves: occhiali da sole che richiamano la forma dei rayban, capelli lunghi e un invito per il protagonista a reagire.

Subito dopo la presentazione del trailer Keanu Reeves ha fatto la sua comparsa in carne ed ossa, tra le ovazioni del pubblico che gli hanno dedicato un lungo applauso e non si sono tirati indietro quando si è trattato di manifestare il proprio amore per uno degli attori più amati di questi ultimi anni.

Qui sotto il trailer ufficiale del videogioco, che arriverà sul mercato ad Aprile 2020:

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?