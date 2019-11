Keanu Reeves, tutte le donne che ha frequentato

Da sempre discreto e molto riservato, l'attore Keanu Reeves è da poco uscito allo scoperto al fianco della nuova compagna, l'artista Alexandra Grant. Un evento davvero unico che li ha visti solcare insieme il red carpet del LACMA Art + Film Gala, mano nella mano l'uno accanto all'altra, per una presentazione naturale ma anche ufficiale. Il gossip è ovviamente impazzito, ma l'attore ha mantenuto il consueto basso profilo, limitandosi a rivelare il minimo indispensabile. Keanu e Alexandra, 55 e 46 anni, si conoscono da molti anni e sono amici di lunga data. Un affetto che li ha portati a condividere alcune piccole collaborazioni editoriali: libri con illustrazioni e testi realizzati dalla coppia. Questa conoscenza deve aver creato delle fondamenta solide, tanto da consentire alla coppia di evolvere insieme verso un percorso sentimentale.

A Look Inside Keanu Reeves' Dating History: Every Woman the Super Private Actor Has Dated https://t.co/Tj2uVy61hP — People (@people) 5 novembre 2019

La relazione è rimasta nelle retrovie per un lungo periodo e, nonostante si frequentino dall'inizio del 2019, entrambi hanno deciso di proteggere il loro amore fino a presentarsi solo recentemente come coppia ufficiale. Ma questo atteggiamento di protezione è un marchio di fabbrica di Reeves, da sempre molto riservato e timido nei confronti delle storie d'amore vissute, nonché per quanto riguarda la sua vita personale. Nonostante sia considerato ufficilamente il fidanzato di internet, Keanu ha un lungo passato sentimentale molto intenso e romantico, a partire dall'attrice Claire Forlani, a cui pare sia stato legato dal 2004 al 2006, anche se i due hanno sempre smentito considerandosi solo buoni amici. Quindi una brevissima storia con Amanda de Cadenet nei lontani anni '90, quando la giovane era già incinta di pochi mesi e separata dall'ex John Taylor: un percorso brevissimo giunto quasi subito al capolinea.

In gioventù l'attore ha frequentato l'allora giovanissima Sofia Coppola, figlia del noto regista Francis Ford Coppola e conosciuta fuori dal set di "Dracula di Bram Stoker", ma anche Jill Schoelen, conosciuta all'inizio della carriera e frequentata per quasi tre anni. Il gossip l'ha visto legato virtualmente a molte figure femminili, storie mai confermate dallo stesso attore: come l'attrice Winona Ryder, sua co-protagonista in "Dracula di Bram Stoker" e virtualmente sposata sul set, grazie alla presenza di un vero prete che aveva celebrato ufficialmente la scena. Quindi la bellissima Sandra Bullock, al suo fianco sin dal loro primo incontro sul set di "Speed": un amore mai nato trai due ma che ha gettato le basi per una fortissima amicizia, ancora oggi molto presente. L'attrice è sempre stata al suo fianco, sorreggendolo nei momenti più difficili, come la perdita della figlia nata all'inizio del 2000 e la successiva morte dell'ormai ex compagna Jennifer Syme, deceduta a causa di un incidente stradale. La coppia si era separata proprio per il dolore dato dalla perdita della figlia, un evento straziante che l'attore ha voluto proteggere negli anni dalla curiosità e dal gossip.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?