Keanu Reeves, sorpresa a casa dei fan

L'incredibile Keanu Reeves ha sorpreso i fan una volta di più, rimpinguando la lista di atti di gentilezza disinteressati che caratterizzano la sua vita. L'attore, amatissimo per la sua bravura e professionalità, è da sempre il fidanzato della rete: è il gentleman del web, grazie alla sua innata e spontanea gentilezza. Ultima solo in ordine di tempo quella che l'ha visto fermarsi davanti alla casa di un fan, solo per autografare il cartello di benvenuto a lui riservato. Keanu era di passaggio a Slidell, in Louisiana, in compagnia dello sceneggiatore Ed Solomon e pronto a girare "Bill and Ted Face the Music", il terzo capitolo della serie Bill and Ted, quando un cartello ha catturato la sua attenzione.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO