Keita Balde annuncia la gravidanza di Simona Guatieri sul campo

Keita Balde e la compagna, la modella Simona Guatieri, aspettano un bambino. A dare l’annuncio ufficiale ci ha pensato l’attaccante di origini senegalesi in forza all’Inter al termine dall’ultima gara di campionato dei nerazzurri. Durante i festeggiamenti finali della squadra, le mogli e le compagne dei calciatori sono scese in campo per condividere la gioia della squadra e proprio in quel momento Keita Balde ha stupito tutti con un gesto inatteso.

Prima ha abbracciato Simona, poi, chinandosi verso il ventre, ha accarezzato e baciato dolcemente la pancia della modella. Un’immagine che è stata immortalata dai numerosi fotografi a bordo campo e che il calciatore ha poi condiviso sui social network. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, Keita Balde ha pubblicato la fotografia, scrivendo: "La mia regina e il mio futuro principe". Un messaggio chiaro che non lascia dubbi sulla gravidanza della Guatieri.

I due, che fanno coppia fissa da quasi due anni, sono inseparabili e non mancano di postare sui social foto del loro amore. Simona Guatieri, famosa per il suo fisico mozzafiato e per esser stata una velina della televisione spagnola, in più occasioni ha dichiarato il suo amore al senegalese che ora la incorona sua regina, in attesa dell'arrivo del figlio, a quanto pare un maschietto.

Del lieto evento saranno contenti anche Fedez e Chiara Ferragni, che hanno conosciuto Keita e Simona durante il loro viaggio alle Maldive lo scorso Capodanno. Le due coppie hanno, infatti, trascorso una settimana nello stesso villaggio nell’oceano indiano, postando sui social video e immagini divertiti.

