Kendall Jenner rivede Harry Style ad una cena particolare

Harry Style, il cui secondo album da solista "Fine Line" è in uscito oggi in tutto il mondo, è stato ospite di “The Late Late Show”, cantando il brano “Adore you”, facendo monologhi e scenette ma soprattutto incontrando la sua ex Kendall Jenner per una cena molto particolare. Harry ha infatti sfidato Kendall ad un gioco molto particolare “ Spill your Guts o Fill Your Guts ” in cui i due si ponevano domande personali, se non rispondevano o non erano sinceri dovevano mangiare qualsiasi cibo disgustoso presente sul tavolo della sfida.

Disgustoso è dir poco, perché sul tavolo c’erano tante ciotole che contenevano, sperma di merluzzo, testicoli di toro, un pastrami di lingua di maiale, formiche, scarafaggi e inquietanti “bibitoni verdi”. “ Come riescono a far uscire lo sperma dal merluzzo? ”, si è chiesto Harry Style a voce alta. Il disgustoso gioco è quindi iniziato con domando molto particolari: “Q uale delle tue sorelle che hanno figli è una pessima genitrice? ”, ha chiesto Harry a un’imbarazzata Kendall. Per non rispondere ha subito cercato di assaggiare l’intruglio verde. Alla fine però, l’orrore e l’odore del liquido le hanno fatto rispondere “p enso Kourtney Kardashian ”.

La seconda domanda era per Harry. “ Quale delle canzoni del tuo nuovo album parla di me? ”, ha chiesto al cantante sottolineando che tra i due c’era stata una storia. Senza dire una parola Harry ha indossato un tovagliolo e ha preso un pezzetto di sperma di merluzzo. Ma il disgusto è stato talmente tanto da prendere un secchiello per il ghiaccio e chiedere al pubblico: “Deglutire o sputare?”. Finendo poi per riversare l’orrendo boccone nel secchiello. Le domande sono proseguite ed è stato chiesto ad Harry se avesse mai visto un episodio di “ Keeping Up With the Kaesahians ”: “ Era quello in cui mangiavate tutti l’insalata in cucina e poi vi siete messe ad urlare ” ha detto Harry. “ Allora praticamente li hai visti tutti! ” gli ha risposto scherzando Kendall.

La cosa è andata avanti per un po’ fino a che lei non le ha fatto una domanda sugli ex “colleghi” degli One Direction la band dal successo planetario di cui Harry era il leader. A quel punto senza neanche dire una parola, Harry ha ingoiato un grosso scarafaggio creando il disgusto da parte del pubblico e concludendo il divertente siparietto tra i due.

Harry e Kendall sono stati insieme per qualche tempo e avevano passato un romantico Capodanno su una barca a scambiarsi effusioni bollenti per tutto il tempo. Questo aveva messo a tacere le voci su una presunta omosessualità del leader degli "One Direction". La storia si è poi interrotta ma durante il "Met Gala" di quest’anno, quando Harry si era presentato con un bizzarro vestito nero, orecchini di perla lunghi, insieme al direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, i due si erano rivisti durante l’after show, riaccendendo le speranze di molte fans che speravano di rivederli insieme.

Ora questo nuovo incontro, dove in ogni caso un po’ di imbarazzo tra i due c’era, segno comunque che la passione cova sotto le ceneri. Kendall per l’occasione aveva indossato un’iconica tuta vintage di Salvatore Ferragamo e non si sa se i due si sono poi rivisti dopo lo show, certo è che i desideri di fan potrebbero presto essere nuovamente esauditi.