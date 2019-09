Kevin Hart, il supporto di amici e colleghi dopo l’incidente

Kevin Hart è rimasto coinvolto in un brutto incidente automobilistico nel quale ha riportato una grave lesione spinale, che al momento lo costringe alla paralisi totale dal collo in giù. Mentre la moglie smentisce le condizioni “gravissime” in cui versa il comico statunitense, sono arrivati numerosi messaggi di supporto e incoraggiamento sui social nei suoi confronti.

Il primo a farsi vivo è stato Dwayne Johnson: i due hanno recitato insieme nella commedia action Una spia e mezzo e nel reboot di Jumanji - Benvenuti nella giungla e sono molto amici. “ Non giocare con le mie emozioni fratello – scrive The Rock su Instagram – . Dobbiamo ridere ancora molto insieme. Ti voglio bene. Sii forte ”.

Non è stato da meno Bryan Cranston. Il Walter White di Breaking Bad ha affiancato Hart in Sempre amici, il remake Usa del francese Quasi amici. “ Ho appena saputo – il post di Cranston – che Kevin Hart è rimasto ferito in un incidente d’auto a Los Angeles. Mandiamogli tutti energia positiva e pensieri di guarigione. È una brava persona. Guarisci presto, fratello ”.

Un messaggio particolarmente toccante è arrivato da Jamie Foxx, che ha pubblicato su Instagram una foto di Hart. “ Kevin, ti sto mandando vibrazioni positive e preghiere per te e la tua famiglia... – scrive l’attore Premio Oscar – . Dio vi benedica ”.

Molti altri attori e personalità del mondo dello spettacolo hanno mostrato vicinanza nei confronti dell’attore.

Il toccante post di David Beckham per Kevin Hart

“ È per questo che siamo stati fatti per sfide come questa – scrive David Beckham su Instagram – . Buona fortuna con la guarigione, ti aspetto con un bel bagno di ghiaccio freddo ”.

Messaggi simili sono arrivati anche da Justin Bieber, Arsenio Hall, Marlon Wayans, Terry Crews, Mindy Kaling, Gabriel Iglesias, Jamie Kennedy, Paul Reiser, Tichina Arnold, Sherrie Shepherd, Martha Stewart, Meek Mill, JaRule e tanti altri.

Particolarmente impressionanti sono le immagini dell’incidente di cui Hart è stato vittima, apparse nelle ultime ore su Twitter.