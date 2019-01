Kevin Spacey è di nuovo sotto accusa: spunta un video che lo inchioda

Tempi duri per Kevin Spacey. L’attore di Hollywood già accusato più volte di molestie sessuali ai danni di un miniore, il prossimo 7 Gennaio, dovrà presentarsi in tribunale di Nuntucket per difendersi da un’altra accusa che finirebbe per rovinare ulteriormente la sua carriera. Caduto nel fuoco incrociato del caso Weinstein, l’attore si era già ritirato dalle scene per curarsi in una rehab e, per quel motivo, è stato eliminato da tutti i film e serie tv a cui ha preso parte. La situazione però si complica ancora di più.

L’accusa dai danni di Kevin Spacey fa riferimento ad un avvenimento accaduto nel 2016 in cui l’ex divo di House of Cards avrebbe assalito il barista di un bar del Nuntucket che all’epoca era appena 18enne. La denuncia arriva dalla madre dello stesso barista e, il Boston Globe, ora che l’attore è stato chiamato in tribunale, ricostruisce la dinamica dei fatti. Secondo il racconto dell’accusatore, il barista era di turno al Club Bar e aveva incontrato l’attore. Spacey avrebbe offerto dell’alcol al giovane, vantandosi delle sue dimensioni e delle prestazioni sotto le lenzuola. Ad inchiodare l’attore ci sarebbe però un video dato che la presunta violenza sarebbe avvenuta all’interno del locale. Spacey infatti avrebbe importunato il ragazzo mostrando e strusciando le sue parti intime sulla coscia del malcapitato. La madre del giovane che ha sporto denuncia afferma: “La vittima qui è mio figlio. Non aveva idea che quell’attore famoso fosse un predatore sessuale.” A confermare la violenza anche la ragazza del barista che avrebbe mostrato uno scambio di messaggi.

Eppure a Natale Kevin Spacey era tornato in un video dopo un lungo periodo di silenzio, scagliandosi verso chi lo accusa di essere un predatore. “Non pagherò il prezzo di quello che non ho commesso”