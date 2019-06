"Mi ha messo le mani nelle mutande": gli sms incriminati di Kevin Spacey

Non finiscono i guai per Kevin Spacey. Il sito scandalistico Tmz ha pubblicato una serie di messaggi che inchioderebbero l’attore, accusato di molestie sessuali da un diciottenne. I fatti risalgono al 2016: il ragazzo afferma di essere stato molestato all’interno del Club Car, un bar in cui il giovane lavorava all’epoca come cameriere. Durante la serata, il diciottenne avrebbe chiesto un autografo a Spacey. L’attore, dopo aver atteso che il ragazzo finisse il suo turno di lavoro, l’avrebbe invece fatto ubriacare per poterlo violentare.

La star di House of Cards avrebbe offerto molti drink al giovane (nonostante l’età per bere alcol negli Stati Uniti sia fissata a 21 anni) e l’avrebbe palpato nelle parti intime. Il diciottenne sarebbe riuscito a fuggire quando Spacey è andato in bagno. L’attore continua a dichiararsi non colpevole e il suo legale, Alan Jackson, afferma che il ragazzo stia mentendo per trarne un risarcimento economico. Il report dei messaggi inviati dal giovane alla fidanzata, pubblicati da Tmz, è una cronaca, minuto per minuto, di quello che sarebbe avvenuto al Club Car.

“Kevin Spacey è gay: aiuto, ci sta provando con me”

“ Mi sta ronzando intorno qui al bar. Ha preso il mio numero e mi ha chiesto di uscire ”, scrive l’accusatore alla ragazza. Lei risponde incredula: “ Sembra proprio che ci stia provando con te ”. I messaggi successivi sono più inquietanti.

“ Mi ha preso in mano il c...o tipo otto volte, mi ha tirato giù la zip dei pantaloni, mi ha messo le mani nelle mutande ”, scrive il ragazzo. “ Mi sta prendendo un altro drink. Aiutami. Ne ho presi moltissimi. Sono ubriaco. Kevin Spacey è gay. Aiuto. Adesso faccio una foto. Sono serio, serissimo. Ora chiamo mia mamma. Ho gli autografi e una storia pazzesca. Aiuto ”, si legge nei messaggi successivi.

Gli avvocati di Spacey hanno subito protestato per la pubblicazione di questo materiale. I legali sostengono che gli approcci tra i due fossero del tutto consensuali e che questo scambio di messaggi non è stato pubblicato in modo integrale da Tmz, che ha omesso alcune parti tanto da decontestualizzare l’intera conversazione.