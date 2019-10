Khloe Kardashian sempre più irriconoscibile

A Khloe Kardashian è bastato pubblicare una foto su Instagram per riaccendere il chiacchiericcio nei suoi confronti, una polemica che dura da tempo e che la vede accusata di ricorrere eccessivamente al fotoritocco. Nonostante lei stessa abbia specificato come l'immagine non sia recente, la disattivazione dei commenti ha scatenato il putiferio, spostando la discussione sul suo profilo Twitter. Da tempo Khloe è al centro di una forte polemica nata dagli utenti dei social, perché colpevole di ritoccare le sue foto con troppa foga, tanto da apparire del tutto innaturale: cosce troppo snelle, viso privo di rughe e lineamenti modificati.

La sorella di Kim e di Kylie Jenner, in realtà, occuperebbe un posto privilegiato all'interno dei cuori dei suoi fan, che spesso la criticano ma in modo costruttivo. E anche questa volta non sono mancate domande e richieste su questo presunto utilizzo del fotoritocco, una scelta in controtendenza visti i continui elogi rivolti alla sua naturale bellezza e alla sua passione per lo sport, che l'ha riportata subito in forma dopo il parto.

Ma Khloe forse non vuole sentirsi da meno, vista la numerosa presenza femminile all'interno del suo clan familiare, composto da esponenti di fama mondiale e di innegabile bellezza. E mentre la giovane da sfogo alla sua creatività utilizzando una serie di app nate per modificare le foto, la serie TV "Al Passo con i Kardashian" è ripartita con la diciassettesima stagione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?