Kikò Nalli difende Ambra: "Il flirt con Gaetano una trappola". Contarin e la Icardi confermano

La partecipazione di Kikò Nalli alla puntata del 17 novembre scorso di Domenica Live è stata piuttosto turbolenta: l’hairstylist, ospite di Barbara d’Urso, è apparso particolarmente furioso per il gossip su un presunto flirt tra la sua compagna, Ambra Lombardo, e l’ex amico e coinquilino Gaetano Arena.

Già ospite dei salotti pomeridiani di Canale 5, Kikò ha continuato a difendere a spada tratta la fidanzata ribadendo che quanto accaduto è frutto di una trappola ordita da Gaetano ai danni della coppia. “ Secondo me dietro questo tradimento di un amico c’è una fitta rete di persone che hanno giocato su questa cosa, anche solo per venire qua e prendere due spicci – ha sbottato Nalli - . Dietro ci sono cameraman, fotografi, giornalisti, tutti hanno fatto il manicomio lucrando, giocando su un fatto ”. Arrabbiatissimo per essere divenuto, suo malgrado, protagonista di un finto gossip creato ad arte da qualcuno, Kikò ha aggiunto: “ Sono arrabbiato perché si è creata una situazione negativa nei confronti in primis di Ambra, me e di tutto quello che ho dietro: figli, una madre e tante persone che stanno soffrendo con me ”.

“ Ribadisci che è stata una trappola? ”, gli ha domandato la conduttrice, facendo esplodere un già furente Nalli. “ Non mi mettere in bocca le parole Barbarina – ha detto lui - . È una trappola e Ambra non ha baciato nessuno! Ti sto dicendo che è una trappola, dietro c’è una fitta rete di una regia che ha creato e gestito questa situazione in modo sbagliato perché un vero professionista, a un esperto, non fa incontrare Gaetano con Ambra. Non c’è proprio partita e qui chiudo!” .

A sostegno delle tesi di Kikò e Ambra sono intervenuti anche Enrico Contarin e Ivana Icardi, certi del fatto che la Lombardo sia stata vittima di un complotto organizzato ai suoi danni da Gaetano Arena. “ Io ho seguito tutta la vicenda da casa, con una differenza: ero uno spettatore onnisciente perché la storia, come tu ben sai, è nata da quel famoso momento della rissa fuori al bar in Corso Como a Milano. Io ero al tavolino, si vede anche dalle immagini, ci sono io con il cappellino e il cappotto. Sapevo benissimo perché il paparazzo era d’accordo con Gaetano e viceversa – ha iniziato a raccontare Enrico - […] Io ero con Gaetano, sapevo che partiva la rissa e volendo potevo entrare anche io nella rissa ma non faccio queste cose per venire in televisione ”.