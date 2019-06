Kikò Nalli: "Amo Ambra perché è una persona pulita. Ho anche la benedizione di Tina"

Incontriamo Kiko Nalli il giorno della festa del Grande Fratello 16. È particolarmente felice, tante cose bellissime sono successe nella sua vita e in pochissimo tempo. È bastato il Grande Fratello per farle trovare l’amore, quello da farfalle nello stomaco, e anche lavorativamente parlando, le cose stanno andando a gonfie vele.

Bentornato, come va?

“Bene, benissimo, oggi sono davvero molto contento, da quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello, mi sono arrivati tantissimi messaggi e telefonate. La gente è rimasta impressionata dal mio percorso, io dall’altra parte invece non mi rendevo conto che stavo facendo quello che faccio nella vita e questa cosa la gente l’ha capita. Essere me stesso è stata la mia qualità più forte. Questa esperienza inoltre, mi ha fatto anche crescere molto, ho capito che la gente non mi vedeva solo come il marito di… oppure che io ero appoggiato ad una moglie forte come Tina. Ho cambiato pensiero su di me, e questa è una cosa importantissima, ha fatto vedere che Kiko sa camminare anche con le sue gambe, non perché chissà cosa devo fare, però è bello sentirti Kikò Nalli e niente altro”.

Tu in ogni caso sei però rimasto molto legato a tua moglie Tina...

“Io ho parlato tutti i giorni di lei e sempre in modo positivo. Inoltre in questi giorni che ci siamo visti, abbiamo fatto tanti discorsi, come quelli sui bambini che hanno sentito molto la mia mancanza, per questo lei ha dovuto avere nei loro confronti ancora più attenzioni”.

Avete parlato anche di Ambra?

“Sì, e molto presto la farò conoscere anche ai miei figli. Gli ho fatto fare una videochiamata e loro le hanno chiesto di venire a trovarli, perché hanno il desiderio di conoscerla, vogliono studiare con lei visto che è una professoressa, e questa cosa mi ha riempito di felicità. Già Tina me ne aveva regalata tanta di serenità, però, l’appoggio di suo e quello dei miei figli è importante, perché lei oltre ad essere la mia ex moglie è anche la madre dei miei figli e voglio sempre avere con lei un rapporto felice e sereno”

A Tina, quindi, piace Ambra?

“Le piace molto come donna, ovviamente non la conosce per questo cercherò presto di farle incontrare quando Tina sarà pronta perché io non voglio costringere nessuno. Ambra è pronta ad incontrarla senza problemi anche perché è una sua fan da una vita”.

Da donna del mondo dello spettacolo, cosa ti ha detto Tina quando sei uscito dalla Casa?

“ Erano le quattro del mattino e Tina mi ha detto: ‘Ti faccio i miei complimenti, hai tirato fuori quello che sei, non hai camuffato’. Praticamente sono stato quello che lei conosceva da venti anni. Mi ha raccontato anche che tante sue conoscenze le hanno fatto i complimenti su di me dicendole che dentro la Casa sono stato un padre che ha cercato di aiutare tutti. Unica cosa, se vogliamo, negativa che mi ha detto è che io mi sono dato forse troppo e non ho pensato a me stesso. Però va bene così, perchè io sono questo e questo fatto mi riempie di orgoglio ”.

In effetti tu dentro la Casa eri il più grande come ti sei trovato con gli altri ragazzi?

“ Ho cercato di aiutare tutti, anche con piccoli gesti. Certo c’è stato chi ha avuto bisogno, ma in generale non ho mai pensato alle telecamere, sono cose che mi vengono da dentro. Io poi nella vita ho fatto un po’ il coach, ho lavorato con i ragazzi per cercare di tirargli fuori il bello che hanno dentro. Nella Casa l’ho fatto anche con chi pensavo potesse pugnalarmi alle spalle, non me ne è importato niente, perché credo che quello che succede al Grande Fratello rimane lì, la vita è tutt’altra cosa. Io voglio che le persone si ricordino di me, come si ricordano di mio padre in maniera positiva. Mio padre aiutava tutti e io voglio fare quello che ha fatto lui ”.

Hai detto prima che ti hanno fatto tanti complimenti?

“ La sera che sono uscito i genitori di tutti i ragazzi della che erano in studio sono venuti da me per ringraziarmi per le parole che ho speso per i figli. Da loro ho tirato fuori il pianto e il sorriso, sono riuscito ad integrarmi con loro facendo a volte anche il bambino, questo anche perché io stesso avevo bisogno di tirare fuori quello che ho dentro, un po’ del mio bambino interiore, però anche la mia umanità e il mio essere uomo ”.

Parliamo invece d’amore… Cosa ti ha colpito di Ambra?

“ La prima sera che sono entrato, lei è arrivata per ultima e ho notato che era super vestita. Tutte le altre erano entrate un po' 'scosciate', ed invece lei, professoressa, con questo bel viso, gli occhi azzurri, tutta vestita, ho pensato: ‘Questa è proprio una ragazza pulita’. Dentro di me ho sperato che non fosse troppo piccola. Quando mi ha detto che aveva 33 anni mi sono detto: ‘Beh qualcosa ci potrebbe essere tra noi’. Sin dal primo giorno abbiamo avuto un’empatia pazzesca, ci siamo detti tante cose anche solo con gli sguardi, anche solo lavando i piatti fianco a fianco. Tra di noi c’erano delle vibrazioni pazzesche. Ad oggi posso dire che niente è cambiato, quando sono uscito siamo stati insieme in albergo, abbiamo passato notti bellissime, facendo anche l’amore, ma soprattutto parlando della nostra vita. Lei è una persona splendida e sono contenta che il Grande Fratello me l’abbia regalata. Spero che questa cosa duri a lungo perché lei è una persona che merita serenità, pace e vero amore, e la stessa cosa credo di meritarla anche io” .

Ti ha raccontato cosa è successo fuori con lei mentre tu eri ancora all’interno della Casa?

“ Sì, lei ha combattuto tanto per me contro gli squali, ma ha tenuto botta perché io dentro l’ho sempre pensata. Ho fatto tanti confessionali parlando di lei dei miei figli, della mia ex moglie e lei l’ho messa sempre in mezzo. Questa è una cosa importante, perché da dentro ho cercato ti tenere acceso il fuoco ”.

Molta gente non ha visto di buon occhio il fatto che lei abbia lasciato subito la professione di insegnante non appena vi siate messi insieme…

“Ha lasciato quel campo lavorativo che a lei piace tanto, perché si sta muovendo su altri fronti, ma è una donna talmente bella che questo mondo dello spettacolo non deve lasciarlo. Io immaginavo che lei ricevesse tante critiche in questo senso, è ovvio che vieni risucchiata in un meccanismo che è più grande di te. Tina ha dalla sua parte fan e anche i media, perché è un personaggio amato e rispettato, però Ambra con il suo modo di fare ha saputo fermare tutte queste chiacchiere, per questo posso dire che a oggi lei ha vinto più di me, ha vinto tutto”.

Quanto siete innamorati, non è che fate una sorpresa e a settembre vi sposate?

“ No, questo no, ma posso dire che lei è cotta a puntino, come ha detto varie volte, perché sta conoscendo un Kikò che già aveva intuito. La stessa cosa sto facendo io, nel senso che sto veramente realizzando che questa donna mi ha fatto innamorare in poco tempo, sarà perché un mese e mezzo all’interno della Casa si creano fantasie e immaginazioni che ampliano il meccanismo di innamoramento che già c’è di per sé ”.

Lei è in Sicilia, tu a Roma, come fate a vedervi?

“ Lei è siciliana ma vive a Milano perché lavora tanto nella moda. Cerchiamo di vederci quando possiamo. E come ho detto presto le presenterò i miei figli. Io sono una persona pulita e voglio accanto a me persone pulite. Lei è così nel suo passato, nelle sue fragilità e nella sua forza. Non presento una persona qualunque ai miei figli perché loro vengono sempre al primo posto di ogni cosa ”.

Ci eravamo sentiti prima che tu entrassi dentro la Casa, avresti mai pensato che ti saresti innamorato? All’epoca ci avevi detto vedremo…

“ Non avrei mai pensato di innamorarmi, immediatamente, nel senso in pochissimo tempo, ma è avvenuto e questa è la cosa più ‘fica’ che mi potesse succedere e sono qui a prendermi ogni cosa ”.

Nella Casa sei stato veramente forte, quando sei uscito hai ricevuto delle proposte interessanti?

“ Dopo la quarta puntata i miei manager sono stati sommersi di chiamate, mi hanno fatto tante proposte che io ora voglio vagliare. Mi sono preso un po’ di tempo per chiarirmi le idee. Però non mi aspettavo tanto interesse, anche direttamente nel mio campo quello della couture, nel mondo della tv. Una cosa bellissima. Sembra che abbiano scoperto finalmente una persona pulita, anche perché si sa che questo mondo non è proprio pulitissimo e forse si è capito che con le persone corrette si possono cambiare tante cose. Non si può andare avanti solo con le cose negative. Io magari qualcosa di positivo l’ho portato e questo mi rende fiero ed orgoglioso ”.

Questa estate allora vacanze in Sicilia?

“ Assolutamente sì, qualche giorno lo passerò a casa dei genitori di Ambra che già mi hanno invitato e se i miei figli vorranno potranno stare con noi ”.

Si dice che siete stati contattati per fare Temptation Island...

“ Questo è un punto interrogativo, è ancora tutto da vedere… ”

Oltre alle vacanze a casa di Ambra cosa farai questa estate?