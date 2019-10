Kikò Nalli: "Ho preso casa per accogliere Ambra"

Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul loro conto, ma finalmente Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno ripreso in mano saldamente la loro relazione.

A un certo punto, infatti, sembrava ormai che la loro love story fosse giunta al capolinea, con tanto di interviste che confermavano il gossip. Tuttavia, pochi giorni fa, l’ex professoressa è stata ospite di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, durante il quale ha parlato della sua reazione con Kikò in collegamento telefonico dalla clinica in cui era ricoverata per via dell’intervento al seno.

Al contrario di quello che le malelingue hanno insinuato, Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno ancora insieme e le cose vanno decisamente bene. Lei stessa ha affermato: “Più chiara di com’è la situazione non può essere. Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa di qualche mia lamentela. Come ogni donna vorrei il mio uomo accanto. Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po’ mi pesa. Ho lanciato qualche piatto, ecco, diciamo così” . Ambra, infatti, non vede l’ora di poter condividere lo stesso tetto con il suo amato tant’è che gli ha già proposto di passare con lei qualche settimana a Milano. Lui però non sembra ancora pronto. “Al momento non se la sente perché ha bisogno di riorganizzare le cose della sua vita. Poi, per esempio, si sposta tanto” , ha detto a Non succederà più.

Giada Di Miceli, però, ha voluto sentire anche l’altra ‘campana’ e dunque si è collegata telefonicamente anche con Kikò Nalli. Il parrucchiere sabaudo le ha quindi rivelato che sta finendo di sistemare una casa che ha preso a Roma e che ad ottobre sarà pronta anche per accogliere Ambra: “Una volta che avrò strutturato la mia vita tutto andrà liscio” , ha detto guardando fiducioso al futuro.

Insomma, tutt’altro che aria di crisi!

