Kikò Nalli sbotta: “Io difendo il mio rapporto con Ambra, la mia donna”

La storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo continua ad incuriosire, soprattutto dopo alcune dichiarazioni della ex gieffina che aveva lasciato intendere che la relazione si fosse conclusa, salvo poi essere smentita dal fidanzato.

Un atteggiamento ambiguo secondo qualcuno che aveva accusato la coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, di voler strumentalizzare questa relazione per ottenerne successo e visibilità. Dopo svariate accuse che Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno ricevuto a Pomeriggio Cinque da parte degli esperti di gossip, l’hairstylist ha voluto chiarire una volta per tutte che la storia con la siciliana prosegue, non senza momenti di alti e bassi, ma che lui intende in ogni modo difendere questo sentimento da chiunque lo voglia sminuire o demonizzare.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, quindi, Kikò ha sbottato: “ In questo ultimo periodo ho letto di tutto sulla nostra storia. Ci tengo che nessuno strumentalizzi il rapporto mio con Ambra soprattutto perché intendo difendere il nostro rapporto ”. In tanti, infatti, hanno accusato la Lombardo di aver rimproverato a Nalli la distanza che li separa e che, quindi, renderebbe la storia più difficile. A detta di lui, però, queste dichiarazioni attesterebbero quanto lei tenga a questo amore perché “se una persona fa presente che si è “distanti” penso sia una cosa positiva perché ci tiene”.