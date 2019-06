Kikò difende la ex moglie: ​"Guai a chi mi tocca Tina"

Sulla sua storia con Ambra Lombardo ne sono state dette di ogni genere, anche dalla ex moglie Tina Cipollari, ma Kikò Nalli continua a difendere quest’ultima da chi la accusa di essere gelosa del padre dei suoi figli.

Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, Kikò ha voluto difendere Tina dagli attacchi e spiegato: “ Tina è molto simpatica, io la adoro, l’ho sempre dichiarato anche nella Casa: guai a chi mi tocca la mia ex moglie ”. “ Siccome mi conosce profondamente se lei vede che mi avvicino a una persona sa che c’è un motivo e non può fare altro che vederlo in modo positivo poi la televisione crea questo meccanismo – ha aggiunto l’hairtsylist - Io l’ho presa come una critica simpatica. Non abbiamo parlato di questa cosa, devo dire la verità ”. Nalli ha spezzato anche una lancia a favore della ex cognata, che ha rivelato che nessuno della famiglia vede di buon occhio Ambra: “ La sorella ha fatto delle dichiarazioni dicendo delle cose, come se stesse parlando con me in amicizia, e sono state interpretate in maniera surreale. [...] Io con mia cognata ho un rapporto bellissimo, abbiamo riso insieme dell’intervista. L’abbiamo letta insieme ridendo ”.