Kikò Nalli: "Vivila Punto". Ma i fan chiedono di Ambra

Non è mai stata usata la parola fine, ma la verità è che la coppia nata al Grande Fratello è già scoppiata. Infatti, contro tutti i pronostici, la storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è giunta al capolinea. La notizia, che circola ormai da qualche giorno, è piombata del tutto inaspettata, perché il legame che li univa sembrava frutto della passione e non del calcolo televisivo.

Dopo l’intervista che Ambra ha rilasciato al settimanale Nuovo sulla fine della loro storia, anche Kikò ha voluto condividere su Instagram un pensiero rivolto alla donna che sembrerebbe essere ormai niente di più che una sua ex. Così, in questi giorni sui social sono andate in scena frecciatine e messaggi velati. Chi l’avrà vinta? Chi mente? Chi è colpevole e chi vittima? Difficile dirlo con certezza, ma il botta e risposta social tra i due potrebbe essere solo all’inizio e riservarci chissà quali altre sorprese.

La cosa certa è che Kikò Nalli non ha perso il sorriso. Infatti, proprio ieri l’hair stylist di Sabaudia ha lanciato ufficialmente la sua linea di t-shirt con la scritta “Vivila Punto” . Questa la didascalia che accompagna il post: “Siete voi i supereroi di questa vita. Vivila Punto e io la vivo fidatevi, punto!” .

Tuttavia, chi lo segue da sempre, sa bene che quella maglietta con quella scritta viene da una frase detta alla sua Ambra durante il reality di Canale 5 e che era diventata praticamente virale dopo aver festeggiato 4 mesi d’amore. Lo stesso Kikò aveva dichiarato di aver ricevuto parecchie richieste da persone che volevano la maglietta: “Non pensavo potesse interessare ma mi state scrivendo in tantissimi. Ho avvisato il mio team, ci stiamo lavorando e presto vi dirò come poterle prendere. Non ci credo nemmeno io” .

Oggi la maglietta si può finalmente acquistare, ma la storia con Ambra è finita nel peggiore dei modi. Infatti, molti utenti hanno commentato il post dispensando consigli a favore di una possibile riconfinazione con l’insegnante di lettere. “Ma ora che non stai con Ambra che senso ha?!” , “Vivi Ambra” , “Bisognava viverla non solo con la testa ma anche con il cuore” e “Sei ancora in tempo per viverla davvero se ci credevi veramente” , sono alcuni dei commenti lasciati dagli utenti.

Infine, non manca chi ha fatto un po' di ironia: “Ora c'è la nuova versione: Lasciala Punto” . Insomma, a conti fatti, pare che non ci possa essere lieto fine per le coppie nate nella casa del Grande Fratello 16 che, per un motivo o per un altro, non riescono a superare l’estate. Che forse Ambra e Kikò possano essere l’eccezione?

