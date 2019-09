Kim Kardashian: 2 milioni in pochi minuti con le panciere

Potrebbe essere un record quello registrato da Kim Kardashian ieri: la regina dei reality ha guadagnato 2 milioni di dollari in pochi minuti dopo il lancio della sua linea di panciere.

Come riporta Metro, gli esperti hanno stimato che il lancio della lingerie contenitiva firmata Kardashian abbia prodotto numeri senza precedenti: 2 milioni di dollari - l’equivalente di oltre 1.800.000 euro - rappresentano la metà dei guadagni annui del più celebre e antico marchio di panciere negli Stati Uniti.

Wow! Thank you to everyone who supported our @skims launch day yesterday, it was beyond what I could have imagined and I’m so incredibly thankful! pic.twitter.com/g8lBqktNNA — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 11, 2019

Tuttavia c’è stato comunque tanto intoppo: gli utenti hanno preso d’assalto il sito per la vendita delle panciere, che sono terminate dopo pochissimo. Su Twitter, la regina dei reality ha rassicurato tutti, invitando a tornare quegli utenti che non sono riusciti a trovare l’articolo scelto, spiegando che sarebbe tornato disponibile molto presto. “ Ci sono sicuramente problemi peggiori ”, ha aggiunto Kim.

In effetti, Kardashian ha affrontato un momento molto difficile ultimamente a causa di presunti problemi di salute. È stata infatti trovata positiva al lupus, una condizione autoimmune per cui aveva riscontrato sintomi come affaticamento, dolori e gonfiori alle articolazioni. La donna si è molto preoccupata sia per il suo neonato, il quarto dei suoi figli nato lo scorso maggio, e per i suoi progetti di studio - sta studiando per prendere la laurea in Legge, seguendo così le orme del padre Robert Kardashian, che era un noto avvocato.

Nonostante sia stata trovata positiva sia al lupus che all’artrite reumatoide - da cui i dolori e il gonfiore - lo specialista le ha però detto che il test non ha dimostrato l’effettiva presenza della malattia, dato che i falsi positivi in questi casi non sono rari.

