Kim Kardashian battezza i figli in Armenia

Kim Kardashian si è recata in Armenia per il proprio battesimo e quello di tre dei suoi figli.

Come riporta Metro, la star dei reality - che ha indossato il velo per la cerimonia in chiesa - ha pubblicato su Instagram una serie di scatti commoventi, che ritraggono la sua famiglia in occasione della funzione religiosa. A essere battezzati insieme a lei sono stati i suoi tre bimbi più piccoli: Saint di 3 anni, Chicago di quasi 2 anni e Psalm di quasi 6 mesi. Con loro anche la sorella maggiore North, 6 anni, che però era stata battezzata nel 2015 a Gerusalemme. Presente anche la zia Kourtney Kardashian e i cuginetti Reign, Penelope e Mason.

“ Grazie Armenia - ha scritto Kim a corredo degli scatti - per questo viaggio tanto memorabile. Mi sento benedetta per essere stata battezzata insieme con i miei bimbi nella chiesa madre di santa Etchmiadzin, la cattedrale principale dell’Armenia che a volte viene chiamata il Vaticano della Chiesa Apostolica Armena. Questa chiesa fu costruita nel 303 d.C. ”.

Da tempo è noto il legame di Kim Kardashian con l’Armenia. Il padre Robert Kardashian - un famoso avvocato scomparso da tempo - era un armeno-americano di terza generazione. Ogni anno, in occasione dell’anniversario del genocidio armeno, la diva dei reality pubblica sui propri canali social il suo ricordo e il cordoglio per l’avvenimento storico.

Per tutta la famiglia Kardashian questo è stato un viaggio speciale e molto movimentato. Tutti i membri del clan hanno soggiornato a Yerevan e hanno cenato con il presidente armeno Sarkissian.

