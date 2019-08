Kim Kardashian mostra Psalm: "Sono molto fortunata"

Kim Kardashian ha pubblicato sui propri canali social un raro scatto in cui si mostra senza trucco: l’occasione è molto speciale, mostrare ai follower l’ultimo arrivato di casa Kardashian-West, il piccolo Psalm.

Stando a quanto riporta Metro, la star dei reality ha raccontato com’è la vita con quattro figli: la primogenita North, 6 anni, Saint di 3, Chicago di 18 mesi e l’ultimo arrivato Psalm, nato all’inizio del 2019. Kardashian non parla di aver assunto un’eventuale tata, ma ha ammesso di dormire molto bene perché Psalm fa la nanna tutta la notte, anche perché pare sia il più calmo dei suoi figli.

“ Il mio piccolo uomo - ha scritto Kardashian a corredo dello scatto - è più dolce che mai! È onestamente il miglior bambino. Dorme la notte ed è di gran lunga il più calmo. Sono molto fortunata ”.

Di recente, Kim Kardashian è stata in vacanza con i figli, la sorella Khloe e la nipotina True. Mentre trascorreva del tempo di qualità con i suoi familiari, Kim ha preso parte a molti servizi fotografici, condividendo sui social alcuni scatti con la terzogenita Chicago. Tuttavia, pur essendo appassionata di foto e condivisioni social, Kardashian non sta riuscendo a far appassionare i figli al suo passatempo preferito, confessando che scattare fotografie con quattro bambini non sia solo difficile, ma impossibile.

Intanto, alle Bahamas è stata inseguita sulla spiaggia da un maiale selvatico: è accaduto a Big Major Cay nel distretto di Exuma, mentre si svolgeva il Fyre Festival. La diva dei social ha condiviso su Twitter il video di quel momento.

