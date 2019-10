Kim Kardashian battezza i figli in Armenia: assente Kanye West

Kim Kardashian è volata in Armenia per far battezzare i figli ma con lei non c'è suo marito Kanye West. L'assenza del produttore si è fatta notare nel viaggio dell'influencer, che per ora non ne ha spiegato i motivi. Tuttavia, Kim non era sola nel suo viaggio: ad accompagnarla in questa esperienza c'era sua sorella Kourtney, che ha scelto di essere con lei in un momento così importante.

A dare la notizia di questo viaggio è stato il Daily Mail, che ha condiviso alcune foto del battesimo. Kim Kardashian non ha battezzato solo il piccolo Psalm, nato appena 4 mesi fa, ma anche Saint e Chicago, che hanno rispettivamente 3 anni e 20 mesi. La cerimonia si è tenuta nella splendida Cattedrale di Echmiadzin. Quella di Kim Kardashian non è stata una scelta casuale: la modella e la sua famiglia sono originarie proprio di questa città, considerata la più sacra di tutto il Paese. La figlia più grande della coppia, North, adesso ha 6 anni ed è stata battezzata nel 2015 nella chiesa apostolica armena di Gerusalemme. È stata una grandissima festa per Kim Kardashian e per i suoi figli, che hanno potuto rivedere quella parte di famiglia che frequentano poco proprio a causa della distanza.

Finalmente un po' di relax per Kim Kardashian, che nelle ultime settimane è stata al centro della cronaca per i problemi di salute che sono stati svelati durante il programma televisivo che la vede protagonista. In un primo momento sembrava che la donna fosse affetta da lupus o da artrite reumatoide, due patologie a cui era risultata positiva nei test preliminari. Indagini più approfondite, invece, hanno evidenziato che Kim Kardashian soffre di artrite psioriasica, un'altra patologia molto fastidiosa.