Kim Kardashian: "Capisco la voglia di privacy di Meghan e Harry"

Kim Kardashian non è mai stata così empatica come negli ultimi tempi nei confronti del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. La star dei reality americana ha ribadito la sua vicinanza alla coppia reale, da tempo sotto attacca mediatico, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata all'emittente televisiva australiana Network10.

Nel corso del programma The Sunday Project, Kim Kardashian si è schierata in favore del principe Harry e di Meghan e alla domanda: " Prova simpatia per quello che stanno attraversando Harry e Meghan?" ", ha risposto candidamente: " Posso assolutamente entrare in empatia con loro e con la loro necessità di avere un posto sicuro, di prendere tempo per loro stessi e avere privacy quando ne hanno bisogno ". Di recente il principe Harry ha annunciato che avrebbe intrapreso un'azione legale contro i media britannici in merito al trattamento considerato "spietato" verso Meghan. Le voci sempre più insistenti, su una loro possibile fuga negli States per fuggire dalle pressioni, hanno trovato il consenso della Kardashian, che ha proseguito: " Penso che ognuno abbia il proprio viaggio e che il loro viaggio sia estremamente personale, soprattutto dopo quello che ha vissuto sua madre (del principe Harry ndr) e come la sua vita è stata così influenzata dai riflettori e dai paparazzi. Nessuno può davvero capire cosa significhi tranne loro. Ma penso che quello che vorrei per i miei figli, come penso loro, è solo il posto più sicuro ".

La stessa Kim era stata paragonata alla Markle dal giornalista britannico Piers Morgan durante un’intervista a Good Morning Britain. Non è la prima volta che Kim Kardashian si schiera dalla parte dei duchi di Sussex. Era già successo a inizio ottobre quando la star americana era volata nel suo paese natale, l'Armenia, insieme alla sua famiglia. In quella circostanza, la Kardashian era stata intervistata da un giornalista locale che aveva paragonato lei e Kanye West al principe Harry e a Meghan Markle. Già in quell'occasione Kim aveva mostrato tutta la sua stima per la coppia reale, immedesimandosi nella difficile gestione pubblica della loro vita e sostenendo la loro voglia di allontanarsi dal Regno Unito. La coppia reale è infatti sempre più desiderosa di privacy e, dopo aver trascorso gli ultimi due Natale a Sandringham, sembra proprio che quest'anno i duchi di Sussex trascorreranno le vacanze invernali negli States, insieme alla madre di Meghan Markle, Doria Ragland.