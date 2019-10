Kim Kardashian difende Harry e Meghan

Kim Kardashian ha parlato del Principe Harry e di Meghan Markle durante un’intervista in Armenia.

Come riporta il DailyMail, la star dei reality si trova nel suo Paese d’origine e un giornalista ha tratteggiato delle somiglianze tra la coppia formata da lei e Kanye West con i duchi di Sussex. Kardashian ha parlato molto bene di Meghan e Harry. “ Penso - ha commentato - che ognuno fa le sue scelte e prende le proprie decisioni. E penso che nessuno sia perfetto. Io non lo sono, loro non lo sono. Non so chi lo sia. Adoro e apprezzo il fatto che attirino così tanta attenzione su importanti questioni e argomenti che davvero li appassionano. Stanno cambiando il mondo ”.

In effetti, i Sussex sono impegnati su campagne sociali che includono la consapevolezza sulla salute mentale, questione su cui Kim è molto sensibile a causa del disturbo bipolare che affligge il marito Kanye. Lei stessa ha sofferto di depressione: dopo la rapina che subì a Parigi, la donna andò in analisi.

Da tempo Kardashian cerca di incontrare Meghan e Harry. Tempo fa qualcuno scrisse anche che stava cercando un regalo di valore per la nascita di Archie - probabilmente tutine firmate, un gioiello in diamanti oppure un decoro in cristallo per la cameretta del piccolo.

Kim sta cercando di impressionare i Sussex in molti modi, magari cercando un aggancio attraverso amici comuni. Ad esempio, il mese scorso Kardashian è stata in prima fila alla sfilata di Serena William, la campionessa di tennis grande amica di Harry e Meghan. Inoltre, Kim e Kanye sono in ottimi rapporti con Beyoncé e Jay Z, che i duchi di Sussex hanno incontrato quest’anno in occasione della première de “Il re leone”.

