Harry e Meghan, autogol l'attacco alla stampa: lo dice il segretario di Diana

L’attacco ai media del Principe Harry e Meghan Markle potrebbe rivelarsi “ controproducente ”. Parola di Patrick Jephson, che fu segretario personale di Lady Diana dal 1988 al 1996.

Come riporta il DailyMail, l’uomo si è pronunciato con un commento all’indomani di una serie di azioni legali intraprese dai duchi di Sussex. Harry ha infatti denunciato il Mail on Sunday per aver pubblicato una lettera di Meghan al padre Thomas Markle: il Principe sostiene che la missiva sia stata alterata, mentre la testata afferma che sia stata pubblicata integralmente. Inoltre il duca di Sussex ha fatto causa al Sun e al Mirror per presunte intercettazioni telefoniche risalenti all’inizio del 2000, pubblicando un’invettiva con la stampa su un sito Web creato ad hoc.

Jephson ha paragonato l’invettiva di Harry a un’altra in passato pronunciata dal presidente Usa Donald Trump e ha spiegato come anche mamma Diana fece causa al Mirror per aver pubblicato delle sue foto in palestra, ma la scelta le si ritorse contro. L’uomo ha evidenziato infatti come le simpatie dell’opinione pubblica siano “ notoriamente instabili ”.

“ Diana avrebbe potuto avere una posta in gioco alta - ha aggiunto Jephson - ma non ha mai evitato Balmoral, tenuto discorsi sulla democrazia o preso in prestito un’invettiva dalla Casa Bianca per comunicare con una stampa fondamentalmente libera e amichevole ”. L’ex segretario della Principessa del Galles - che si è riferito all'assenza dei Sussex a Balmoral durante le vacanze estive - ha anche suggerito alle amiche celebri di Meghan di “ imparare la differenza tra bullismo e critica, tra sarcasmo e ironia ”, pensando alle difese dei vip statunitensi nei confronti della duchessa.

